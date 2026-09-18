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이 대통령 "레버리지 ETF 도입에 부족함 있어…세부 내용 파악 못해"

박예린 기자
작성 2026.09.18 12:46 조회수
이 대통령 "레버리지 ETF 도입에 부족함 있어…세부 내용 파악 못해"
▲ 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(18일) 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입에 대해 "(정책에) 부족함이 있었던 건 맞는 것 같다"고 말했습니다.

이 대통령은 이날 대국민 기자회견에서 "정부 정책에 불안전성이 좀 있었던 거 아닌가 싶다"며 이같이 답했습니다.

이 대통령은 "레버리지 ETF가 어떤 과정으로 결정됐는지 세부적인 절차 내용은 제가 아직 파악하지 못하고 있다"면서 "누군가는 결정했을 것"이라고 말했습니다.

그러면서 "레버리지 ETF 도입에 대해서는 저도 당시에 보고 받은 바가 있다"면서 그 보고 요지에 대해 "'외환시장 안정에 도움이 된다', '국내에 투자하게 해야 한다'는 것이었다. 원칙적으로 맞는 얘기였다"고 밝혔습니다.

그러면서 "나중에 보니 이게 주가 상승기 거의 마지막 단계였던 것 같다. (단일종목 레버리지 ETF의) 대량 매수가 이뤄졌는데 그게 상승에도 도움이 됐을 가능성이 있다"면서 "그런데 이제 하향세로 전환이 되니까 손실이 두 배가 된 것"이라고 평가했습니다.

이 대통령은 "나중에 그게 문제가 돼서 시정 조치, 보완 조치가 필요하지 않냐 해서 보완 조치를 한 것으로 안다"면서 "지금은 거의 문제가 안 되는 상태가 됐다"고 강조했습니다.

그는 그러면서도 "차라리 나중에 보완할 걸 미리 다 장착했더라면 괜찮지 않냐는 비판이 가능하다"고 덧붙였습니다.

이 대통령은 신임 정책실장 인선에 대해선 "여전히 고심 중"이라고 설명했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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