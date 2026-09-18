뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

뮤지컬 '위대한 개츠비' 브로드웨이 공연 1000회 돌파

김수현 문화전문기자
작성 2026.09.18 11:59 조회수
뮤지컬 '위대한 개츠비' 브로드웨이 공연 1000회 돌파
▲ 뮤지컬 '위대한 개츠비'

한국인 프로듀서가 제작한 뮤지컬 '위대한 개츠비'가 브로드웨이에서 1,000회 공연을 돌파했습니다.

1,485석 규모의 뉴욕 브로드웨이 씨어터에서 공연 중인 '위대한 개츠비'는 오디컴퍼니 신춘수 대표가 한국인 최초로 브로드웨이 단독 리드 프로듀서를 맡은 뮤지컬입니다.

플레이빌 집계 기준 누적 관객은 134만 명, 누적 매출은 1억 3천9백만 달러, 한화로 약 1천 9백억원에 달합니다.

브로드웨이 공식 데이터베이스에 따르면 최근 10년간 개막한 신작 중 1,000회를 넘긴 작품은 '물랑루즈!'와 '하데스타운' 등 9개뿐입니다.

'위대한 개츠비'는 개막 1년 만에 런던 웨스트엔드와 서울에서도 공연됐고, 현재 진행 중인 북미 투어를 포함해 26개 지역에서 200만 명 넘는 관객을 만났습니다.

토니상 최우수 의상디자인상, 올리비에상 최우수 남우조연상 등 모두 19개 부문에서 상을 받았고, 37개 부문에 후보로 올랐습니다.

신춘수 오디컴퍼니 대표는 "과거의 실패와 과정들이 오늘의 신용과 인맥이 됐고, 그것이 이 작품을 완성한 자양분"이라고 말했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
김수현 문화전문기자 사진
김수현 문화전문기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지