이 대통령, 국회에 '조작기소 특검법안 공소취소 조항 삭제' 요청

▲ 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다.

이재명 대통령은 조작기소 특검법에 공소취소 권한을 주는 것을 둘러싼 논란과 관련해, 기존 기소 사건의 이송 및 처분에 관한 조항을 삭제하고 진상 규명에 집중하게 해달라고 국회에 요청했습니다.이 대통령은 오늘(18일), 청와대 영빈관에서 열린 대국민 기자회견에서 "지금 논란이 되고 있는 조작기소 특검의 권한 사항 중 기존 기소 사건의 이송 및 처분에 관한 조항을 삭제하고 진상 규명에만 집중해주길 바란다"고 말했습니다.그러면서, "기존 사건에 대해 공소 취소를 할 수 있게 하자는 논쟁이 벌어져 불필요하게 본질이 호도되는 점에 대해 안타깝게 생각한다"며 "불필요하게 공소취소 논란이 발생하지 않도록 조치해주시길 바란다"고 강조했습니다.이어, "모든 일은 순리와 법과 원칙에 따라 처리되면 된다"며 "불필요하게 어떤 표현 때문에 정치적 공방이 이어지고 저나 정부에 대한 오해가 확산하는 것은 바람직하지 않다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "악의적 수사 조작이 의심되는 사건들에 대해서는 특검을 통해 진상을 규명하는 게 맞다"며 "제 지휘 하에 있는 수사, 소추 기관이 그 일을 하면 또 오해가 발생할 것"이라고 설명했습니다.또, "이런 조작기소 의혹 사건은 국회가 신속히 특검을 통해 공정하고 투명하게 진상을 밝히는 게 필요하다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)