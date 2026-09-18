[날씨] 서울 낮 최고 29도…주말에도 늦더위 계속

동풍이 산맥을 타고 넘어오면서 서쪽 지역에 낮 더위가 나타납니다.



오늘(18일) 서울의 낮 최고 기온 29도로 8월 말에 해당하는 기온으로 낮에는 다소 덥겠습니다.



반면 동풍이 바로 닿는 동쪽 지역은 대구의 기온 25도에 머물겠습니다.



당분간은 아침, 저녁으로는 선선하고 낮에는 더운 일교차 큰 전형적인 가을 날씨가 이어지겠습니다.



시간대에 맞는 적절한 옷차림으로 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



현재 제주 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향으로 일부 경남 남해안 지역에 이렇게 비가 내리고 있는데요.



비는 내일 오전까지 이어지겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 강원 동해안과 산지, 경북 남부 동해안과 경남, 제주 지역에 적게는 5에서 많게는 40mm의 비가 내리겠습니다.



오늘 남해상과 제주 해상을 중심으로 물결이 높게 일겠습니다.



항해나 조업하시는 선박들 각별한 주의가 필요하겠습니다.



당분간 별다른 비 예보 없겠고요.



가을볕이 강하게 내리쬐겠습니다.



(안수진 기상캐스터)