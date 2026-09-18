[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 이재명 대통령은 오늘(18일) 열린 기자회견에서 "개헌을 통한 자신의 연임은 헌법상 불가능하다"며 "연임할 생각이 전혀 없다"고 강조했습니다. 공소 취소 논란에 대해서는 기존 사건의 공소 취소 문제는 특검 대상에서 제외해야 한다는 입장을 밝혔습니다.



2. 정부가 국민의 부담을 줄이기 위해 유류세 인하 조치를 11월까지 두 달 연장하기로 했습니다. 전국 고속도로 주유소 기름값도 추석 연휴 기간 리터당 100원 인하하기로 했습니다.



3. 트럼프 미 대통령이 이란전이 중대기로에 서 있고, 어떤 일이든 일어날 수 있다고 말했습니다. 사우디와 후티 간 교전이 격화하는 가운데, 사우디가 후티 측에 휴전을 제안했다는 보도도 나왔습니다.



4. 아시아 대륙 최고의 스포츠 축제인 하계 아시안게임의 20번째 대회가 내일 개막합니다. 어제 결전지, 일본 나고야에 첫 발을 디딘 대한민국 선수단은 필승을 다짐했습니다.