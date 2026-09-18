이 대통령 "인사 시스템 재점검…김승원 임명 최종 결론 못 내"

▲ 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다.

이재명 대통령이 최근 개각 과정에서 불거진 인사 문제와 관련해 "그런 점까지 대비하지 못한 우리의 부족함"이라고 인정했습니다.김승원 법무부장관 후보자 임명 여부에 대해선 아직 결론을 내지 못했다고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(18일), 청와대 영빈관에서 열린 대국민 기자회견에서 "우리로선 최선을 다했지만 추가로 발견되는 문제도 있지만, 추가로 발견되는 문제도 있다"며 "그런 점까지 준비 못한 우리의 잘못"이라고 말했습니다.그러면서 "인사 시스템을 지금 재점검을 해보려 한다"며 "앞으로도 완벽하게 어떤 문제도 발생하지 않으리라 장담하기 어렵지만 최선을 다하겠다"고 했습니다.어제(17일) 국회에서 여당 주도로 인사청문보고서가 채택된 김승원 법무부 장관 후보자를 임명할 것인지에 대해서는 "나름 최선의 인선을 했다고 생각하지만 국민의 검증 과정에서 여러 논란이 발생하고 있다"며 "아직 최종 결론을 내지 못했다"고 설명했습니다.이어 "국민의 눈높이 등을 고려해 신중하게 결정하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)