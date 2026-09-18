이억원 "증시 장기 수급기반 확충…변동완화장치 세밀히 정비"

▲ 이억원 금융위원장

이억원 금융위원장이 "국내 증시에 장기적인 수급 기반을 확충하고, 시장 비상 상황에서의 변동성 완화 장치를 한층 세밀하게 정비하겠다"라고 밝혔습니다.이 위원장은 오늘 오전 서울 여의도에서 열린 자본시장연구원 개원 29년 기념 컨퍼런스에서 축사를 통해 "자본시장 체질 개선에 박차를 가해 증시 역동성을 확충하면서도 누적된 불안 해소 등 시장 내실을 함께 다져나가겠다"며 이같이 말했습니다.그는 먼저 "단기 매매와 빚투가 아닌, 국민의 자산 형성과 연계된 장기 자금이 시장의 버팀목이 돼야 한다"며 "우리아이자립펀드 및 생산적 금융 ISA 출시 등을 통해 장기 투자가 합리적인 선택이 되도록 정비하겠다"라고 했습니다.이어 "오늘 논의될 주제 중 하나인 금융 세제도, 오래 보유할수록 더 큰 보상이 돌아가는 방향으로 관계 부처와 함께 고민하겠다"라고 언급했습니다.최근 800선에 갇혀 제한적인 움직임을 보이는 코스닥에 대해선 "시장 구조 개편과 투자 자금 확충을 강력히 추진하겠다"라고 강조했습니다.이 위원장은 "연기금과 정책 자금 등 기관의 장기 자금이 유입될 수 있는 환경을 만들겠다"며 "미래 전략기술 초장기 대규모 투자에 특화된 전문 운용사인 한국전략기술파트너스를 설립해 핵심 원천 기술 분야에 자금이 공급되도록 할 것"이라고 설명했습니다.또 기준금리나 국제유가 등 변수로 시장 내 불확실성이 커지는 가운데 이 위원장은 "신용융자 등 증시 레버리지를 촘촘히 관리하고, 비상 상황에서 금융위의 시장 안정, 긴급조치권 도입 등 변동성 완화 장치를 한층 세밀하게 정비하겠다"라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)