도요타, 글로벌 생산기지에 휴머노이드 로봇 40만 대 투입

▲ 도요타의 휴머노이드 로봇 '큐'가 농구를 하는 장면

일본 도요타자동차가 자체 개발한 휴머노이드(인간형) 로봇 40만대를 글로벌 생산기지에 순차적으로 투입해 현장 작업자와 한 공간에서 함께 일하는 생산 환경을 조성합니다.니혼게이자이신문에 따르면 도요타는 2028년 이후 연간 1조엔(약 8조9천억원)을 들여 진행하는 각국 생산기지 개보수 및 재건축 일정에 맞춰 로봇을 현장에 배치할 계획입니다.도요타 본사가 15만대, 그룹 관계사들이 25만대를 각각 도입합니다.투입되는 로봇은 도요타가 직접 개발한 '엘리'로, 무게 50㎏에 두 개의 손가락을 갖췄습니다.이족 보행 대신 바퀴로 이동하며 배터리나 전원 코드를 동력으로 사용합니다.상자에서 부품을 집어 옮기거나 천을 접는 등 세밀한 작업을 습득하고, 최적의 작업 방식을 스스로 학습할 수 있습니다.현재 일부 생산 라인에서 현장 작업자의 동작을 학습 중입니다.작업자가 엘리의 손가락 모양 도구를 끼고 일상 작업을 반복하면 로봇이 이를 익히는 방식입니다.최근 유럽 기술 설명회에서는 2주간 1천500회 학습을 거쳐 옷을 접는 시연을 선보이기도 했습니다.도요타는 로봇을 직접 시험해 볼 수 있는 전 세계 60곳의 생산기지와 '다쿠미(장인)'로 불리는 숙련공 1만8천 명의 노하우, 도요타 생산 방식(TPS)으로 불리는 낭비 없는 생산 시스템을 결합해 로봇의 상용화를 앞당길 방침입니다.향후 중앙에서 학습된 데이터를 각국 생산기지의 로봇에 전송해 공유하고, 로봇이 신입 사원 교육까지 담당하는 환경을 조성할 예정입니다.나카지마 히로키 도요타 부사장은 "로봇은 사람을 대체하는 존재가 아니라 사람과 공존하는 세상을 지향한다"고 말했습니다.(사진=도요타 홈페이지 캡처, 연합뉴스)