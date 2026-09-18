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실종 신고된 여중생 한 달 넘게 데리고 다니며 성폭행한 20대 구속

유영규 기자
작성 2026.09.18 11:18 조회수
실종 신고된 여중생 한 달 넘게 데리고 다니며 성폭행한 20대 구속
▲ 경찰

실종 신고된 여중생을 한 달 넘게 데리고 있으면서 성폭행한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

인천 남동경찰서는 실종 아동 등의 보호 및 지원에 관한 법률 위반과 미성년자 의제강간 혐의로 20대 A 씨를 구속해 검찰에 송치했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 7월 28일부터 최근까지 수도권 일대에서 가출한 여중생 B 양과 한 달여 함께 지내며 성폭행한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 지난달 1일 "중학생 딸이 계속 귀가하지 않고 있다"는 신고를 받고 수사에 나서 A 씨의 신원을 특정했습니다.

이후 잠복 수사 끝에 경기도 평택 한 오피스텔에서 그를 긴급체포했습니다.

A 씨는 B 양 친구들과 함께 어울리는 과정에서 B 양을 알게 된 것으로 전해졌습니다.

그는 B 양의 부모가 딸을 실종 신고한 사실을 알고도 수도권 일대를 옮겨 다니며 경찰 추적을 피한 것으로 조사됐습니다.

경찰 관계자는 "A 씨가 이리저리 도주하며 수사망을 피했으나 평택에서 A 씨를 긴급체포했다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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