"찰스 영국왕, 다이애나 사망 때 복권 당첨된 것처럼 기뻐해"

▲ 다이애나 왕세자빈

찰스 3세 영국 국왕이 고(故) 다이애나 왕세자빈 사망 소식을 듣고 복권에 당첨된 것처럼 기뻐했다는 주장이 제기됐습니다.영국 BBC방송은 17일(현지시간) 다이애나의 동생인 찰스 스펜서 백작이 자신의 회고록을 통해 이같이 주장했다고 보도했습니다.스펜서 백작은 저서에서 1997년 8월 31일 남아프리카공화국 케이프타운 자택에서 한밤중 다이애나의 사망 소식을 전화로 들었을 당시를 회고했습니다.그는 다이애나의 사망 소식을 접한 직후 왕세자였던 찰스 3세로부터 전화가 걸려 왔고, 당시 그의 목소리가 몹시 들뜬상태였다고 주장했습니다.스펜서 백작은 "충격에 휩싸여 애도의 뜻을 표하거나 어떤 말조차 쉽사리 건네지 못하던 다른 사람들과 달리 그는 마치 복권에 당첨된 것처럼 기뻐서 들뜬 목소리였다"며 "당시 나는 그렇게 생각했던 것으로 기억한다"고 적었습니다.회고록에는 다이애나의 파탄 난 결혼생활에 관한 내용도 담겼습니다.스펜서 백작은 다이애나의 한 친구로부터 찰스 3세가 결혼식 전날 다이애나에게 "결혼하게 되어 기쁘지만, 당신을 사랑하지는 않는다"고 말했다는 이야기를 전해 들었다고 기억했습니다.그는 그러면서 결혼 초기 상황이 매우 힘들었을 것이며 "두 사람 모두 서로를 절망적으로 여겼을 것"이라고 덧붙였습니다.이어 다이애나가 말년에 한차례 이상 자살을 고려했지만, 아들들에 대한 사랑으로 버텼다고 적었습니다.스펜서 백작은 앞서 찰스 3세가 다이애나의 장례식 직전 통화에서 자신에게 "걱정 말라, 우리는 곧 그녀를 잊게 될 것"이라고 말했다고도 했습니다.이와 관련해 버킹엄궁 대변인은 "국왕은 형제자매를 잃은 슬픔이 이성을 흐리게 하고, 판단에 영향을 미치며, 기억을 왜곡할 수 있다는 점을 유념하고 있다"면서 "그런 상실로부터 오랜 세월이 흐른 뒤에도 본인은 그런 영향을 인식하지 못할 수 있다"는 입장을 내놨습니다.스펜서 백작이 누나를 잃은 슬픔에 판단력이 흐려졌다는 취지입니다.해리 왕자 측 대변인은 스펜서 백작의 저서에 관해 언급하고 싶지 않다는 뜻을 밝혔습니다.스펜서 백작의 책 '백조의 노래: 다이애나, 나의 누이'는 오는 22일 영국과 미국에서 동시 출간됩니다.(사진=게티이미지)