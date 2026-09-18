8월 외국인 국내 주식 3천440억 순매수…올해 처음으로 '사자'

▲ 주식 거래 자료화면

지난 8월 외국인 투자자들이 국내 주식 3천여 억 원을 순매수하며 올해 들어 처음으로 '사자'로 돌아섰습니다.오늘(18일) 금융감독원의 '2026년 8월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 지난달 외국인은 국내 상장주식 3천440억 원을 순매수했습니다.외국인이 국내 주식 시장에서 순매수를 기록한 건 작년 12월(1조 5천240억 원) 이후 8개월 만입니다.유가증권시장에서는 1조 8천880억 원을 순매수한 반면, 코스닥시장에서 1조 5천450억 원을 순매도했습니다.8월 말 기준 외국인 상장주식 보유 금액은 2천280조 6천억 원으로 시가총액의 34.8%를 차지했습니다.잔액은 전월(2천255조 5천억 원)보다 25조 1천억 원 증가했지만, 보유 비중은 같은 기간 1.0% 포인트(p) 감소했습니다.시가총액은 7월 기준 6천307조 4천730억 원에서 6천560조 8천750억 원으로 증가했습니다.지역별로는 미주(13조 4천억 원)가 순매수했고, 유럽(10조 7천억 원), 아시아(1조 2천억 원), 중동(4천억 원) 순으로 순매도했습니다.국가별로는 미국(13조 4천억 원), 아일랜드(3조 2천억 원)가 샀고, 영국(16조 9천억 원), 케이맨제도(2조 7천억 원) 순으로 팔았습니다.채권 시장도 4개월 만에 순회수로 전환했습니다.외국인은 지난 3월 10조 9천160억 원을 순회수한 이후 계속 순투자해왔습니다.외국인은 지난달 상장채권 3조 9천350억 원을 순매도하고, 8천10억 원 규모의 만기상환으로 총 4조 7천360억 원을 순회수했습니다.지역별로는 아시아가 2조 3천억 원 순투자했고, 유럽과 미주는 각각 5조 1천억 원, 9천억 원을 순회수했습니다.종류별로는 국채(3조 5천억 원), 특수채(1조 2천억 원) 등을 순회수해, 외국인은 국채는 315조 원, 특수채는 15조 1천억 원을 보유 중입니다.8월 말 외국인 상장채권 보유 금액은 330조 2천670억 원(상장 잔액의 11.4%)으로 파악됐습니다.