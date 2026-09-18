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중기부, 2차 '모두의 창업'에 3만명 늘어난 9만 2천여 명 지원

이성훈 기자
작성 2026.09.18 10:48 조회수
노용석 중소벤처기업부 1차관이 16일 부산 금정구 부산대학교에서 열린 '2026 대학창업 페스티벌'에서 참석자들과 기념 촬영하고 있다.
▲ 노용석 중소벤처기업부 1차관이 16일 부산 금정구 부산대학교에서 열린 '2026 대학창업 페스티벌'에서 참석자들과 기념 촬영하고 있다.

중소벤처기업부는 지난달 20일부터 전날까지 접수한 '2차 모두의 창업 프로젝트'에 총 9만 2천838명(일반·기술 8만 764명, 로컬 1만 2천74명)이 최종 신청했다고 18일 밝혔습니다.

이는 51일간 6만 2천944명이 지원했던 '1차 모두의 창업'보다 약 3만 명 많은 수치로, 한층 더 뜨거워진 창업 열기를 확인할 수 있었다고 중기부는 설명했습니다.

특히 전체 신청자 중 비수도권 소재 비율은 63.3%로, 1차(53.4%)보다 약 10%포인트 증가하면서 지역 곳곳으로 창업 열기가 확산했다고 전했습니다.

청년층의 창업 도전 역시 증가했습니다.

10대(15.4%)와 20대(36.4%)가 전체 도전자의 과반을 차지했으며, 39세 이하 청년층 비율은 71.8%를 기록해 1차(68.0%)보다 상승했습니다.

1차에서 탈락해 이번에 다시 도전한 이들은 1만 9천111명이었습니다.

조경원 중기부 창업정책관은 "도전이 실제 창업과 성장으로 이어져 차세대 혁신 창업가를 육성할 수 있도록 지원을 더 두텁게 해나가겠다"고 말했습니다.
 
(사진=중소벤처기업부 제공, 연합뉴스)
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