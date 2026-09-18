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[자막뉴스] 70대 운전자 골목길 '돌진'…"페달 잘못 밟았어" 음주 측정 결과?

김지욱 기자
작성 2026.09.18 11:29 조회수
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승용차를 몰다 4명의 보행자를 덮쳐 크게 다치게 한 70대가 경찰에 붙잡혔습니다.

전북 전주덕진경찰서는 교통사고처리특례법상 치상 혐의로 70대 A 씨를 조사 중이라고 밝혔습니다.

A 씨는 어제(17일) 저녁 7시 45분쯤 전주시 덕진구 인후동의 한 골목길에서 승용차를 몰다 4명의 보행자와 주차 차량 등을 들이받았습니다.

이 사고로 40대 보행자 등 4명이 다리 등을 크게 다쳐 병원으로 이송됐습니다.

A 씨는 경찰에 "페달을 잘못 밟았다"는 취지로 진술한 것으로 파악됐습니다.

A 씨에게서 음주나 약물 운전의 정황은 발견되지 않았습니다.

경찰은 자세한 사고 경위를 조사 중입니다.

고령 운전자 교통 사고는 끊이지 않고 있습니다.

지난 11일엔 전남광주 목포시 산정동 한 삼거리에서 직진하던 80대 B 씨의 승용차가 우회전하던 승용차를 충돌했습니다.

B 씨의 차량은 사고 후 100여ｍ를 직진해 인근 주차장에 세워진 차량 5대를 들이받고 멈춰 섰습니다.

이 사고로 조수석에 타고 있던 70대가 허리 통증을 호소해 병원으로 이송됐습니다.

경찰 조사에서 B 씨는 "브레이크를 밟았지만 차가 멈추지 않았다"는 취지로 진술한 것으로 파악됐습니다.

지난 10일엔 서울 종로구 동대문종합시장 인근 도로에서 70대 후반 남성 운전자가 몰던 승용차가 뒤집히는 사고가 났습니다.

경찰은 운전자가 우회전하던 중 운전 미숙으로 도로 구조물에 부딪혀 차가 전복된 것으로 보고 있습니다.

(취재: 김지욱, 영상편집: 장유진, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
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