LH 전세임대 보증보험 HUG가 맡는다…연 20만 가구 규모

▲ 한국토지주택공사

한국토지주택공사 LH가 연간 약 20만 가구의 전세임대주택에 주택도시보증공사 HUG의 전세보증금반환보증을 적용합니다.LH는 오늘(18일) HUG와 전세임대주택 전세반환보증 업무협약을 맺고 10월 1일부터 HUG의 반환보증을 적용한다고 밝혔습니다.전세임대주택은 입주자가 원하는 주택을 선택하면 LH가 해당 주택의 임대인과 전세 계약을 체결한 뒤 입주자에게 재임대하는 주거복지 사업입니다.LH는 기존에도 전세 임대 계약 때 보증보험 가입을 의무화해 입주자의 보증금을 보호해 왔습니다.이번 협약에 따라 LH와 HUG는 양 기관이 보유한 전세 임대 관련 정보를 연계해 보증 가입부터 사후관리까지 관리 체계를 강화합니다.또 HUG의 '안심전세앱'을 활용해 임대인의 HUG 보증금지 여부와 주택의 권리관계를 사전에 확인할 수 있도록 합니다.여러 기관을 통해 별도로 확인해야 했던 대항력 관련 임대차 정보도 앱에서 한 번에 확인할 수 있도록 지원할 계획입니다.자세한 사항은 LH 전세임대포털에서 확인할 수 있으며, LH 전세 임대 콜센터(☎1670-0002)를 통한 전화 상담도 가능합니다.