이 대통령 지지율 37%로 또 최저치…부정평가 56% [한국갤럽]

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령 국정 지지율이 4주 연속 취임 후 최저치를 기록했다는 여론조사 결과가 오늘(18일) 나왔습니다.한국갤럽이 지난 15일부터 17일까지 전국 만 18세 이상 유권자 1천2명을 대상으로 진행한 조사 결과, 이 대통령의 직무수행 긍정 평가는 전주 대비 1%포인트 하락한 37%로 집계됐습니다.이 대통령 국정 지지율은 한국갤럽 조사 기준으로 4주 연속 최저치를 경신하고 있습니다.반면 부정 평가는 전주보다 5%포인트 상승한 56%로 취임 후 최고치를 기록했습니다.의견을 유보한 응답자는 7%였습니다.직무수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 외교가 26%로 가장 높았습니다.경제와 민생은 11%, 전반적으로 잘한다는 6%가 뒤를 이었습니다.부정 평가 이유로는 부동산 정책이 20%로 가장 많이 꼽혔습니다.이어 인사가 16%, 경제와 민생이 9% 순으로 나타났습니다.부동산 정책은 한국갤럽 조사에서 7월 넷째 주부터 줄곧 부정 평가 이유 1위를 차지하고 있습니다.정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40%, 국민의힘이 27%를 각각 기록했습니다.민주당은 전주 대비 2%포인트 올랐고 국민의힘은 2%포인트 떨어졌습니다.조국혁신당과 개혁신당은 각 3%, 진보당은 1%였습니다.무당층은 25%로 집계됐습니다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화조사원 인터뷰 방식으로 이뤄졌습니다.표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 3.1%포인트, 접촉률은 45.4%, 응답률은 9.9%입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다.