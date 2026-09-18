'미나리' 한예리, 신생 회사 1호 배우 됐다…스튜디오 뷰티크와 전속계약

배우 한예리가 신생 기획사 스튜디오 뷰티크(STUDIO VIEWTYQUE)와 손잡았다.



스튜디오 뷰티크는 18일 "독보적인 연기력과 다채로운 매력을 지닌 한예리 배우와 동행하게 돼 기쁘다"라며 전속계약 체결 소식

을 전했다.



이로써 한예리는 스튜디오 뷰티크의 첫 번째 배우가 됐다. 스튜디오 뷰티크 측은 "한예리 배우가 그간 쌓아온 탄탄한 내공을 바탕으로 여러 분야에서 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라며, "함께 같은 곳을 바라보며 든든한 파트너로서 한예리 배우의 작품 세계가 더욱 확장될 수 있도록 동행하겠다"라고 전했다.



무용을 전공하던 중 단편영화를 통해 연기에 발을 내디딘 한예리는 영화 '코리아'로 대중에게 이름을 알린 이후 '해무', '최악의 하루', '춘몽', '더 테이블', '봄밤' 등 수많은 작품에서 각기 다른 결의 인물을 자신만의 색으로 풀어냈다.



특히 정이삭 감독의 영화 '미나리'에서는 모니카 역을 맡아 섬세하면서도 강인한 인물을 밀도 있게 표현하며 국내를 넘어 글로벌 관객들에게도 깊은 인상을 남겼다. 이 작품으로 2021 골드 리스트(Gold List) 시상식에서 여우주연상을 수상하며 배우로서의 존재감을 입증하기도 했다.



안방극장에서도 '육룡이 나르샤', '청춘시대', '녹두꽃'을 비롯해 '(아는 건 별로 없지만) 가족입니다', '이토록 친밀한 배신자'까지 장르와 시대를 넘나드는 다양한 연기를 보여줬다.



한예리의 활동 영역은 스크린과 안방극장에만 머무르지 않았다. 한국예술종합학교에서 한국무용을 전공한 그는 무용을 기반으로 다양한 무대 예술에 참여하며 예술가로서 활동 영역을 넓혀왔다.



최근에는 연출자로서도 첫발을 내디뎠다. 제13회 마리끌레르 영화제에서 첫 연출작 '잃어버린 마음을 찾아서'를 공개한 것. 한예리는 유시형 감독과 공동 연출을 맡았으며, 각본·기획과 주연에도 참여해 배우를 넘어 창작자로서 새로운 가능성을 보여줬다.









(SBS연예뉴스 김지혜 기자)