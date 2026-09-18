'2026 TMA' 부산서 첫 개최…리센느·임영웅→시상자 김수현까지 총출동

'2026 더팩트 뮤직 어워즈(2026 THE FACT MUSIC AWARDS, TMA)'가 오는 19일 부산아시아드주경기장에서 열린다.



라이즈, 리센느, 싸이커스, 아이딧, 아일릿, 알파드라이브원, 에반, 에이티즈, 엔믹스, 올데이 프로젝트, 임영웅, 최예나, 코르티스, 클로즈 유어 아이즈, 키키, 트레저, 트리플에스(가나다순) 등 17팀이 무대에 오른다. MC는 전현무와 서현이 공동 진행을 맡고, 레드카펫 MC는 방송인 재재가 맡는다. 시상자로는 배우 김수현이 참석해 국내 공식 석상에 나선다.



'TMA'는 지난 2년간 일본, 마카오 등 해외에서 개최돼 왔으며, 3년 만에 국내로 돌아와 부산에서 처음 열린다.



이번 시상식에서는 싸이커스, 클로즈 유어 아이즈, 트리플에스가 각각 방탄소년단 'Hooligan', NCT DREAM 'Beat It Up', 에스파 'LEMONADE'를 재해석한 커버 무대를 선보인다.



부산 출신인 트레저 지훈과 키키 지유는 듀엣 '부산즈'로 특별 무대를 꾸미고, 싸이커스와 에이티즈는 음악방송 미공개곡 무대를, 클로즈 유어 아이즈는 오는 30일 발매될 미니 4집 수록곡을 최초 공개한다.



시상 부문은 대상격인 '아이콘 오브 더 이어', '뮤즈 오브 더 이어', '사운드 오브 더 이어', '레코드 오브 더 이어'를 비롯해 현장투표로 결정되는 '투데이스초이스', '월드 베스트 퍼포머', '넥스트 리더' 등으로 구성된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)