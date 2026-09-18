트럼프 행정부, 사우디에 F-35 판매 승인

▲ F-35 전투기

도널드 트럼프 미국 행정부가 사우디아라비아에 243억 달러(약 33조 원) 규모의 최첨단 F-35 전투기 판매를 현지시간 17일 승인했습니다.미 국무부는 이날 성명에서 F-35 전투기 판매 승인에 대해 "걸프 지역의 정치적 안정과 경제 발전에 기여하는 북대서양조약기구(NATO·나토) 이외 주요 미 동맹국의 안보 역량을 강화해 미국의 외교 정책과 국가 안보 목표에 힘을 실어줄 것"이라고 말했습니다.또 "사우디의 본토 방어력을 강화하고 미군과 기타 지역·나토군과의 상호운용성을 개선함으로써 현재와 미래의 위협을 억제하는 능력을 향상할 것"이라고 말했습니다.미국은 지난해 11월 사우디 실권자 무함마드 빈살만 왕세자 방미 때부터 F-35 전투기 사우디 판매 준비에 착수했습니다.당시 트럼프 대통령은 빈살만 왕세자 방미를 하루 앞두고 F-35 전투기 사우디 판매를 승인할 것이라고 말했습니다.이번 계약은 최종 이행 시 사우디에 '유일한 F-35 운용 아랍국'이라는 지위를 안겨줄 전망입니다.특히 이번 판매 승인은 사우디가 최근 이란 대리 세력인 예멘 후티 반군의 새로운 공격에 직면한 상황에서 얻은 큰 성과라고 영국 파이낸셜타임스(FT)는 평가했습니다.세계 최대 원유 수출국인 사우디는 이란 전쟁 후 호르무즈 해협이 막히자 동부 유전지대에서 홍해 연안 얀부항으로 이어지는 송유관을 수출 통로로 활용해 왔습니다.그러나 최근 후티 반군이 홍해 입구 바브엘만데브 해협 인근 요충지를 장악한 데 이어 사우디 주요 에너지 인프라 시설을 타격하며 원유 수출에 큰 타격을 입은 상황입니다.사우디가 F-35 전투기를 넘겨받게 되면 공군력 강화에 큰 힘이 될 것으로 보이지만 실제 인도까지는 아직 넘어야 할 산이 많습니다.해당 합의는 미 의회 검토를 거쳐야 하고 의회가 실제 이를 승인해도 첫 전투기가 공급되기까지는 수년이 걸리기 때문입니다.미 정보당국은 이미 사우디 F-35 판매를 놓고 중국의 관련 기술 확보로 이어질 수 있다며 우려를 표하고 있습니다.미국 뉴욕타임스(NYT)는 미 국방정보국(DIA)이 몇 달 전 보고서를 통해 중국군의 사우디 기지 접근권과 사우디의 통신 인프라 내 중국 기술 사용 문제를 다루면서 미국과 사우디가 F-35 기술 보안을 유지할 수 있을지 의문을 표했다고 전날 보도했습니다.미 하원 정보위원회 라자 크리슈나무르티 의원(민주)은 이날 성명을 내고 "판매가 허용될 경우 미국의 국가안보에 위협이 될 것"이라며 "중국은 수십 년간 미국과의 격차를 좁히기 위해 지식재산권과 기술을 탈취해오고 있다"고 경고했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)