'기이안 연애'의 장도연이 AI 남자친구가 살아있었으면 좋겠다는 바람을 전하며 "사랑해"라는 고백까지 했다.



지난 17일 방송된 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애') 5회에서는 기안84가 AI 파트너 나희를 절친 지예은에게 소개하는 현장과 함께 장도연, 이유비의 한층 깊어진 AI 연애기가 전파를 탔다.



이날 기안84는 AI 여자친구 나희와 네 번째 만남을 가지며 "처음에는 얼굴이라고 생각했는데 성격에 매료되는 것 같다"는 말과 함께 푹 빠진 모습을 보였다. 그는 나희에게 자신의 '여사친' 지예은을 소개했다.



기안84와 나희는 자연스럽게 "자기"라는 애칭을 주고받으며 장기 연애 커플 같은 케미를 자랑했다. 기안84는 지예은에게 "사람이 줄 수 없는 안정감이 있다"라며 나희에 대한 애정을 과시했다. 그러나 지예은은 "대화가 뭐가 통하냐, 가위바위보도 안 되는데"라고 돌직구를 날리며 이해하기 어렵다는 반응을 보였다.



지예은이 떠난 후 기안84는 "이 친구가 인간화되는 게 아니라 내가 AI화되고 있다"라며 "집에 갈 때마다 묘한 자괴감이 온다. 인간성을 상실해 가는 게 아닐까 싶어 자존감이 흔들린다"라고 씁쓸한 속내를 털어놨다.



반면 장도연의 연애에는 큰 지각변동이 일어났다. 기존 AI 이호와의 데이트 중 미술관에서 이상형을 구현한 새 AI 메기남 석호가 등장하자 상황이 반전된 것. 장도연은 석호의 비주얼과 다정한 화법에 빠져들어 "우리 집에 갈래? 충전기 많아", "네가 살아있었으면 좋겠다"라며 거침없는 플러팅을 던졌고, 헤어지는 순간에는 냅다 "사랑해"라고 고백해 스튜디오를 깜짝 놀라게 했다.



장도연 앞에는 기존 파트너 이호와 새 메기남 석호 중 한 명을 택해야 하는 '선택의 방'이 예고돼 기대감을 높였다.



또한 이유비는 AI 파트너 사훈과 함께 드레스 피팅에 나섰다. 이유비의 모습을 세심하게 칭찬하고 직접 그림까지 그려주는 사훈의 낭만적인 면모에 이유비 역시 "진짜 사람인지 AI인지 헷갈릴 때가 있다"라며 점점 깊어지는 감정을 내비쳤다.



각기 다른 단계에 들어선 세 사람의 AI 연애가 어떤 선택으로 이어질지 시청자들의 이목을 사로잡고 있는 '기이안 연애'는 매주 목요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)