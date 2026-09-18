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'방미' 조현 외교장관, 미 상하원 의원 만나…내일 루비오와 회담

유덕기 기자
작성 2026.09.18 09:18 조회수
'방미' 조현 외교장관, 미 상하원 의원 만나…내일 루비오와 회담
▲ 조현 외교부 장관이 17일 인천 영종도 인천국제공항 제2여객터미널에서 한미 외교장관회담을 위해 출국하며 취재진의 질문을 받고 있다.

한미 외교장관 회담을 위해 미국을 방문한 조현 외교부 장관은 현지시간 17일 미 연방 상·하원 의원들을 만나 한미 관계와 주요 현안에 대해 의견을 교환했습니다.

조 장관은 이날 워싱턴DC에 도착한 뒤 빌 해거티 상원의원(공화·테네시)과 하원 법사위원장인 짐 조던 하원의원(공화·오하이오) 등을 면담한 것으로 전해졌습니다.

조 장관은 이들 의원에게 한미 현안과 관련한 한국 정부의 입장을 설명하고, 한미 동맹과 경제·통상 분야에서의 양국 협력 강화를 위한 미 의회 차원의 관심과 지원을 당부한 것으로 알려졌습니다.

조 장관은 18일에는 마코 루비오 미 국무장관과 회담을 하고 양국 현안을 논의합니다.

이 자리에서는 한국 정부의 대미 투자 프로젝트와 호르무즈 파병 문제 등이 논의될 것으로 전망됩니다.

앞서 조 장관은 미국 출국길에 인천국제공항에서 기자들과 만나 대미 투자 발표 연기 배경에 대해 "한미 간 이견이 있다기보다 국내 절차적 문제를 좀 확실히 하기 위한 것이라고 알고 있다"고 밝혔습니다.

아울러 미국이 요청한 호르무즈 해협 파병 문제에 대해선 "아직 정해지지 않았고 여러 요소를 감안해 검토 중"이라는 기존 입장을 재확인했습니다.

(사진=연합뉴스)
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