아카데미 석권한 거장 알폰소 쿠아론, BIFF 온다…아들과 함께 첫 내한

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멕시코 출신의 세계적인 거장 알폰소 쿠아론 감독의 제31회 부산국제영화제에 참석한다.'이 투 마마'(2001)로 2001 베니스국제영화제 각본상을 수상하며 이름을 알린 알폰소 쿠아론 감독은 '해리 포터와 아즈카반의 죄수'(2004), '칠드런 오브 맨'(2006)으로 할리우드에 성공적으로 안착했다.2018년 '로마'로 베니스국제영화제 황금사자상을 받으며 세계 거장으로 떠올랐다. 미국 아카데미 시상식에서도 '그래비티'(2013)와 '로마'(2018)로 감독상을 두 차례나 거머쥐며 경력의 정점을 찍었다.쿠아론 감독은 영화제의 시작을 알리는 개막식부터 참석한다. 이후 '그래비티' 아이맥스 상영 후 스페셜 토크를 진행하며, 별도의 마스터 클래스에도 나선다. 인물에 집중하는 촬영, 절제된 편집과 연출로 관객을 인물의 시간과 감정 속에 깊숙이 끌어들여 온 쿠아론 감독이 자신의 영화적 선택에 관한 이야기를 직접 들려주는 특별한 자리가 될 예정이다.이번 내한은 아들인 호나스 쿠아론과 함께 한다. 감독으로 활동하고 있는 호나스 쿠아론은 신작 '가바초 챔피언'이 올해 영화제 월드 시네마에 초청돼 부산을 찾는다. 호나스 쿠아론은 알폰소 쿠아론의 대표작 '그래비티'의 각본을 함께 쓰기도 했다.호나스 쿠아론은 '그래비티' 각본 이후 '디시에르토'(2015), '내 친구 추파카브라'(2023) 등을 연출하며 자신만의 필모그래피를 만들어왔다.'가바초 챔피언'은 미국에서 살아남기 위해 고군분투하는 멕시코 이민자의 삶을 유쾌하지만 날카로운 시선으로 그려낸 작품이다. 호나스 쿠아론은 알폰소 쿠아론, 가브리엘라 로드리게스와 함께 제작사 에스페란토필모이를 통해 제작에도 참여했으며, 니콜라스 셀리스가 프로듀서로 함께했다. 상영 후에는 감독이 직접 참여하는 관객과의 대화도 마련된다.제31회 부산국제영화제는 오는 10월 6일(화)부터 15일(목)까지 열흘간 영화의전당을 비롯한 부산 일대에서 개최된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)