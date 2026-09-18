[에디터픽] "중고차도 이렇게는 안 산다"..국민 목숨 달렸는데 '얼렁뚱땅'

산림청이 미국 업체와 계약한 헬기는 모두 7대입니다.



전부 미군 헬기를 산불 진화용으로 다시 제작해 납품 예정인데, 산림청은 기체가 확정된 1, 2, 3호기의 군용 시절 사고 이력과 정비 기록 등을 확보하지 못한 것으로 확인됐습니다.



1호기는 1980년대, 2, 3호기는 1960년대 생산된 헬기입니다.



산림청은 애초 입찰 제안서에 추락이나 전복 등 사고 이력이 없어야 하고, 인증까지 받아야 한다고 명시했습니다.



그런데 지난해 2월, 미국 출장에서 개조 이전 사고이력부가 없다는 걸 직접 확인하고도 별다른 조치를 취하지 않았습니다.



SBS 취재가 시작되자, 뒤늦게 업체를 통해 미 국방부의 회신을 받았는데, 여기에도 군용 시절 구체적인 사고 이력, 기체 상태, 정비 이력 정보 등은 없습니다.



산림청은 군용 시절 기록을 확보하기는 어렵고, 개조 과정서 수리 등을 하기 때문에 문제없을 거라는 입장입니다.



[김만주/산림항공본부장 : (군용 헬기가) 민간에 오지 못할 정도로 상태가 안 좋아서 그대로 있다가 오는 경우는 (재제작하기 때문에) 없습니다.]



하지만 전문가들은 산림청이 확보한 정보만으로는 안전성을 담보하기 어려워 '인증' 가능성은 희박하다고 지적합니다.



[최용훈/항공안전기술원 항공인증본부장 : (자동차로 예를 들면) 이 차가 만약에 침수된 이력이 있는 차였다, 어디에서 문제가 생길지 모르는 그런 불확실성을 안고 차를 몰아야 하는 상황이 될 거고요.]



1호기 납품 기한은 내년 6월로 1년 반 연장됐지만, 2호기는 오는 11월 말. 석 달도 안 남았는데, 사고 이력이나 인증 문제가 여전히 해결되지 않고 있습니다.



업체 측도 "납품 기한을 맞추기 쉽지 않은 상황"이라며 "지체상금을 내고 납품을 연기해야 할 수도 있다"고 밝혔습니다.



상황이 이런데도 산림청은 올 1월 사업 규모를 오히려 키워 4호기부터 7호기까지 초대형 헬기 4대를 같은 업체서 추가 도입하기로 계약했습니다.



계약 금액만 약 2천억 원입니다.



문제는 업체의 계약 이행 능력도 의문이라는 겁니다.



4대 일괄 계약 이후, 이행 보증금 약 100억 원을 내지 않았습니다.



산림청이 납부 기한을 지난 7월까지 연장해 줬지만, 아직도 납부하지 않은 상태입니다.



[강두원/변호사 (국가계약 및 항공산업) : (납부 기한 연장을) 특혜로 볼 수 있죠. 왜냐하면 국내 거래에서는 계약 체결하고 바로 계약 보증금을 납부하거든요. 뭐 보증서 형태든 현금이든.]



업체 측은 보증금 규모가 커져 납부가 늦어지고 있다면서 특혜는 아니라고 해명했습니다.



개조 전 이력 모르는데…"계약금 2천억" 헬기 추가 계약 (2026.09.17 8뉴스)



(취재 : 장민성, 구성 : 윤성식, 영상취재 : 설민환, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 박태영·이준호, PD : 김도균·한승호, XR : 최재영·박천웅, VJ : 김준호, 자료제공 : 윤준병 의원실, 영상제공 : Columbia Helicopters 유튜브, 유튜브 및 SNS 출처 : 자라섬영구, 지리산 산청살이, 비차와 날틀, 필름마스터, 제작 : 디지털뉴스부)