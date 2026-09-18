젠슨 황·저커버그·머스크, 트럼프 설득해 AI규제기구 막아

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(우측)와 도널드 트럼프 미국 대통령

엔비디아·메타·스페이스X 등 거대 기술기업 수장들이 도널드 트럼프 대통령을 설득해 인공지능(AI) 규제기구 설립을 막은 것으로 나타났습니다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 마크 저커버그 메타 CEO, 일론 머스크 스페이스X CEO는 최근 트럼프 대통령에게 규제 기구 설립에 대한 우려를 전달해 설립을 무산시키는 데 성공했다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 복수 소식통을 인용해 현지시간 17일 보도했습니다.소식통에 따르면 이들은 데미스 허사비스 구글 최고과학자의 제안으로 AI 업계에서 논의돼 온 민간 주도 AI 규제 기구가 세워지면 오픈AI와 앤트로픽, 구글 등 3대 AI 선두 기업으로 권력이 집중될 가능성을 제기하며 반대했습니다.또 해당 기구의 임원 등 구성원으로 누가 선정될지와 관련해 우려를 표한 것으로 알려졌습니다.이들은 트럼프 대통령과의 개별 대화에서 현재 행정부가 취하고 있는 '가벼운 규제'를 선호한다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다.최근 허사비스 구글 최고과학자는 미국 금융산업규제국(FINRA)을 모델로 한 민간 주도 AI 규제·표준 설정 기구 설립을 제안했습니다.다리오 아모데이 앤트로픽 CEO도 개발 속도조절의 필요성을 주장하는 글을 올렸습니다.한편 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "AI와 데이터센터에 대한 병적인 음모가 벌어지고 있다"며 "이를 반기는 것은 중국뿐"이라고 말했습니다.(사진=게티이미지코리아)