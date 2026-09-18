제주 해안서 또 차 봉지 포장 마약 발견…누적 23번째

▲ 17일 서귀포시 성산읍에서 발견된 차 봉지로 위장한 마약

제주도 해안에서 '차'(茶) 봉지로 위장한 마약이 또다시 발견됐습니다.제주지방해양경찰청은 어제(17일) 오전 8시 30분 서귀포시 성산읍 광치기해변에서 당시 정화 활동을 하던 바다 환경지킴이에 의해 1㎏ 은색 차 포장지에 싸인 마약이 발견됐다고 밝혔습니다.발견 당시 은색 차 포장지 외부는 색이 바래고 찢긴 상태로, 상당 기간 해류를 따라 떠다니다가 발견된 것으로 추정됐습니다.해경은 해당 물체가 제주 해안에서 잇따라 발견된 차 포장 형태의 케타민과 유사하다고 보고 간이 시약 검사한 결과, 양성 반응이 나왔다고 설명했습니다.지난 5월 30일 서귀포시 안덕면 화순화력발전소 인근 해안가에서 차 포장지에 싸인 케타민이 발견된 이후 추가로 확인된 사례입니다.이로써 지난해 9월 29일부터 현재까지 제주시 제주항·애월읍·조천읍·구좌읍·용담포구·우도 해안가와 서귀포시 성산읍 광치기해변 등 총 23차례에 걸쳐 차 봉지로 위장한 마약 40㎏가 발견됐습니다.해경 관계자는 "발견 장소 일대를 추가 수색했으나 추가적인 발견은 하지 못했다"며 "해안가에서 유사한 포장 형태의 물체를 발견할 경우 직접 접촉하지 말고 즉시 해경에 신고해 달라"고 당부했습니다.대만 수사 당국과 제주해경은 앞서 중간 수사 발표를 통해 제주 해안에서 발견된 케타민의 포장 형태와 종류 등으로 미뤄 대만 해상에서 유실된 마약 일부가 해류를 타고 제주 해안까지 흘러 들어왔을 가능성이 매우 높은 것으로 추정했습니다.(사진=제주지방해양경찰청 제공, 연합뉴스)