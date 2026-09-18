"나이지리아서 메탄올 함유 의심 술 마시고 48명 사망"

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▲ 나이지리아 오디그보의 한 가게에서 판매되는 몽키테일

나이지리아 남부 온도주에서 메탄올이 함유된 것으로 의심되는 현지 제조 술을 마시고 지난 2주간 최소 48명이 숨지고 100여 명이 치료받고 있다고 AP 통신이 17일(현지시간) 보도했습니다.현지 주민들은 '몽키 테일'(Monkey Tail)이라고 불리는 현지 약초주에 메탄올이 섞였을 가능성을 의심하고 있다고 AP에 말했습니다.몽키 테일은 라피아 야자나무 수액을 발효시켜 만든 독주 오고고로에 식물 뿌리나 대마 등을 섞어 만드는 술로 알려졌습니다.이번 사건과 관련해 병원에서 치료받고 있는 한 환자는 "지난 11일 두 잔을 마시고 다음 날 앞이 보이지 않았다"고 현지 방송에 말했습니다.반지 아자카 온도주 보건 담당관은 해당 술에 대해 "일단 마시면 섭취량에 따라 신장이 기능을 멈추고, 눈이 멀며, 뇌가 손상될 수 있다"고 말했습니다.온도주 경찰은 이번 사건과 관련해 15명이 체포됐다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)