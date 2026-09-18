[날씨] 동해안·남부 5∼20㎜ 비…제주 최고 80㎜↑

동풍의 영향으로 오늘(18일) 동해안과 남해안, 제주를 중심으로 비가 내리겠습니다.



현재는 제주와 경남 지역에 약하게 비가 내리고 있습니다.



내일까지 제주에 최고 80mm 이상의 많은 비가 예상되고요.



그 밖의 동해안과 전남, 경남 지역은 5~20mm 정도의 비가 내리겠습니다.



특히 제주는 아침부터 낮 사이 시간당 20~30mm로 비가 강하게 쏟아지는 곳이 있어 유의하셔야겠습니다.



남해안과 제주는 강풍주의보도 발효 중이고요.



당분간 해안가는 강한 너울이 예상돼 해안가 접근은 자제해 주셔야겠습니다.



현재 대부분 지역 20도 안팎으로 선선하게 시작하고 있습니다.



오늘 한낮에 강릉 24도, 서울은 28도 등 오늘 서쪽 지역을 중심으로 기온이 오르겠습니다.



강수는 오후에는 대부분 그치겠는데요.



동해안과 제주 지역은 내일 오전까지 이어지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)