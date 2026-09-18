[단독] 혼자 '오디세이' 표 286장…'매크로' 실태 보니

<앵커>



영화 전체가 아이맥스 전용 카메라로 촬영돼서 아이맥스 예매 대란을 불러일으킨 오디세이 티켓을 매크로 프로그램으로 사재기한 사례들이 확인됐습니다.



동은영 기자가 취재했습니다.



<기자>



"아이맥스관이 아니면 오디세이를 제대로 본 게 아니다."



영화 사상 최초로 전체 분량을 아이맥스 전용 필름 카메라로 촬영해, 오디세이 개봉과 동시에 아이맥스관 예매 열풍이 불었습니다.



'용아맥'이라 불리는 서울 용산 아이맥스관의 경우, 예매창이 열리는 시각을 알려주는 알림 서비스까지 등장했을 정도입니다.



[박민영·한지민/서울 관악구 : 예매가 풀리기 시작하면 거기서 알람이 와 가지고 알람이 먼저 뜨면은 거기서 이제 잡았던 것 같아요. (예매 성공하는데) 3주, 4주 걸렸던 것 같아요.]



중고거래 플랫폼 등에서 5배 넘는 가격에 거래가 이뤄지기도 했는데, 암표상들이 자동 반복 입력 프로그램인 매크로를 이용해 대량 구매한 정황이 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



개봉 후 한 달여간 한 계정이 무려 286개 티켓, 일반 상영관의 전체 좌석 수를 맞먹는 수준의 티켓을 예매한 것입니다.



상위 5개 계정이 구매한 좌석을 합치면 1천100석이 넘고, '호프'와 '스파이더맨', 오디세이 등 대작들이 상영된 지난 7~8월에는 CGV가 차단한 매크로 의심 예매 시도 건수가 2억 3천만 건에 달했던 것으로 파악됐습니다.



같은 기간 용산 아이맥스관의 예매 취소율이 50%가 넘었는데, 암표상들이 대량 구매 후 팔리지 않자 취소한 것이라는 이야기도 나옵니다.



[장준서·이현진·박경환/서울 동작구 : 거의 잡을 수가 없더라고요. 기계랑 경쟁하는 느낌. 암표상들이 사놨다가 영화 직전에 취소를 하고 그렇게 하는 것 같아요.]



한 온라인 커뮤니티에는 실제로 매크로를 이용해 용아맥 암표로 1천400만 원의 수익을 올렸다는 게시글이 올라와 논란이 되기도 했습니다.



[최민희/국회 문체위원 (민주당) : 관객들이 예매창에 들어가지도 못하고 웃돈을 주고 표를 사야 하는 상황을 더 방치해서는 안 됩니다.]



CGV 측은 대량 구매가 반드시 암표상으로 이어지는 건 아니라면서도, 비정상적 예매에 대한 보안 체계를 강화해 나가겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 신동환·양지훈, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 김한길, 자료제공 : 민주당 최민희 의원실)