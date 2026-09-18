1. '김승원 청문보고서' 단독 채택…상임위 취소 '맞불'



식약처 청탁 의혹이 불거진 김승원 법무장관 후보자의 인사청문 경과 보고서가 민주당 주도로 채택됐습니다. 국민의힘은 자당 의원이 위원장인 상임위 회의를 취소하면서 홍지선 국토부 장관과 이소영 중기부 장관에 대한 보고서 채택을 중단시켰습니다.



2. 오늘 대국민 기자회견…주요 현안 입장 밝히나



김승원 후보자를 조만간 임명할 것으로 예상되는 가운데, 이재명 대통령이 오늘(18일) 대국민 기자회견을 합니다. 개각과 개헌, 호르무즈 파병 등 주요 현안에 대해 어떤 입장을 밝힐지 주목됩니다.



3. "이란전, 중대기로"…"사우디 2주 휴전 제안"



트럼프 미국 대통령이 이란을 전멸시키는 공격을 시작할지 결정해야 하는 중대한 기로에 있다고 말했습니다. 사우디아라비아가 친이란 후티 반군에게 2주 동안의 휴전을 제안했다는 보도가 나왔습니다.



4. 아시안게임 한국 선수단 본진, 나고야 입성



아시안게임 대한민국 선수단 본진이 어제 결전지 나고야에 도착했습니다. 우리 선수단은 3회 연속 종합 3위를 목표로 선전을 다짐했습니다.