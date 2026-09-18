100명 한자리서 "으아악"…1분간 이유 있는 '괴성'

현대인의 주적이라는 스트레스, 다들 어떻게 관리하고 계신가요?



미국에서는 해변에 모여 집단으로 스트레스를 날려버리는 행사가 열렸습니다.



깜짝 놀라셨죠? 미국 샌프란시스코의 한 해변에서 열린 이른바 '바다를 향한 괴성' 행사 현장입니다.



주거비 부담과 실직 스트레스, 환경 문제 등을 호소하는 100여 명의 시민들이 한자리에 모여 바다를 보고 약 1분간 있는 힘껏 괴성을 질렀는데요.



각자의 억눌린 분노와 평소 쌓아둔 부정적인 감정을 한꺼번에 쏟아내는 순간이었습니다.



소리의 크기와 길이, 그리고 얼마나 개성 있게 소리를 내는지를 평가해 순위도 정한다는데요.



주최 측은 요즘 세상에는 소리 지르고 싶은 일이 너무 많다며, 여럿이 함께하면 즐겁고 힘을 얻을 수 있을 것 같아 이 행사를 열었다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 블루스카이 @dangentile007.bsky.social, 인스타그램 @kqednews)