뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"세계에서 가장 멋진 동네"…한국이 1위 차지

고희경 기자
작성 2026.09.18 07:43 조회수
PIP 닫기
다음은 세계에서 가장 멋진 동네 1위로 꼽힌 우리나라 동네가 있다고요? 

영국의 한 도시·여행 전문매체가 선정한 '2026 세계에서 가장 멋진 동네'에서 서울 종로3가가 1위를 차지했습니다.

매체는 음식과 술, 밤 문화, 독립 상점, 지역 공동체 등을 기준으로 세계에서 40곳을 선정했는데요.

특히 종로3가의 '밤 문화 부활'을 높게 평가했습니다.

퇴근 시간이 지나면 포장마차 거리에 젊은 층이 몰리고, 종묘 옆 서순라길에는 공예 작업실과 보석 공방, 바 등이 들어서며 새로운 분위기를 만들고 있다는 것인데요.

매체는 종로3가가 새로운 세대에 맞게 변화하면서도 기존의 매력을 그대로 간직하고 있다고 평가했습니다.

종로 3가에 이어 모로코 라바트의 로션 지구, 그리스 아테네 네오스 코스모스가 2위와 3위에 올랐습니다.

(화면출처 : 타임아웃 홈페이지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지