"세계에서 가장 멋진 동네"…한국이 1위 차지

다음은 세계에서 가장 멋진 동네 1위로 꼽힌 우리나라 동네가 있다고요?



영국의 한 도시·여행 전문매체가 선정한 '2026 세계에서 가장 멋진 동네'에서 서울 종로3가가 1위를 차지했습니다.



매체는 음식과 술, 밤 문화, 독립 상점, 지역 공동체 등을 기준으로 세계에서 40곳을 선정했는데요.



특히 종로3가의 '밤 문화 부활'을 높게 평가했습니다.



퇴근 시간이 지나면 포장마차 거리에 젊은 층이 몰리고, 종묘 옆 서순라길에는 공예 작업실과 보석 공방, 바 등이 들어서며 새로운 분위기를 만들고 있다는 것인데요.



매체는 종로3가가 새로운 세대에 맞게 변화하면서도 기존의 매력을 그대로 간직하고 있다고 평가했습니다.



종로 3가에 이어 모로코 라바트의 로션 지구, 그리스 아테네 네오스 코스모스가 2위와 3위에 올랐습니다.



(화면출처 : 타임아웃 홈페이지)