뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 제주 최대 100㎜ 호우…남해안 강풍 주의

SBS 뉴스
작성 2026.09.18 00:36 수정 2026.09.18 00:39 조회수
PIP 닫기
오늘(18일) 동해안과 전남, 경남 그리고 제주에 비 소식이 있습니다.

대부분 양은 5~20mm로 많지는 않겠지만, 제주에는 많은 비가 쏟아져 주의하셔야겠습니다.

특히 아침부터 낮 사이 시간당 30mm 안팎으로 매우 강하게 쏟아지겠고, 제주 동부에 많게는 100mm 이상의 큰 비가 내리겠습니다.

오늘 남해안과 제주를 중심으로는 바람도 매우 강하게 불어서 안전사고에 유의하셔야겠습니다.

중부는 흐리다가 오후부터 차츰 맑아지겠고요, 수도권은 점차 대기가 건조해지고 있습니다.

자세한 기온 살펴보겠습니다.

서울은 아침에 19도, 대구 20도로 어제 아침보다 높겠습니다.

낮 기온은 서울이 29도까지 올라 덥겠고, 비가 내리는 강릉은 24도에 머물겠습니다.

강원 영동 지역과 제주는 토요일 오전까지 비가 이어지겠고요.

다음 주 초반까지 내륙 하늘은 대체로 맑은 가운데 일교차가 크게 벌어지겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지