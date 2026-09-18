[날씨] 제주 최대 100㎜ 호우…남해안 강풍 주의

오늘(18일) 동해안과 전남, 경남 그리고 제주에 비 소식이 있습니다.



대부분 양은 5~20mm로 많지는 않겠지만, 제주에는 많은 비가 쏟아져 주의하셔야겠습니다.



특히 아침부터 낮 사이 시간당 30mm 안팎으로 매우 강하게 쏟아지겠고, 제주 동부에 많게는 100mm 이상의 큰 비가 내리겠습니다.



오늘 남해안과 제주를 중심으로는 바람도 매우 강하게 불어서 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



중부는 흐리다가 오후부터 차츰 맑아지겠고요, 수도권은 점차 대기가 건조해지고 있습니다.



자세한 기온 살펴보겠습니다.



서울은 아침에 19도, 대구 20도로 어제 아침보다 높겠습니다.



낮 기온은 서울이 29도까지 올라 덥겠고, 비가 내리는 강릉은 24도에 머물겠습니다.



강원 영동 지역과 제주는 토요일 오전까지 비가 이어지겠고요.



다음 주 초반까지 내륙 하늘은 대체로 맑은 가운데 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)