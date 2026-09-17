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피겨 고나연, 주니어 GP 4차 대회 쇼트 2위 '개인 최고 70.21점'

김형열 기자
작성 2026.09.17 21:48 조회수
피겨 고나연, 주니어 GP 4차 대회 쇼트 2위 '개인 최고 70.21점'
▲ 고나연의 쇼트프로그램 연기

고나연(의정부여고)이 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 4차 대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 개인 최고점을 경신했습니다.

고나연은 17일(한국시간) 튀르키예 앙카라의 위밋쾨이 빙상장에서 열린 대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 41.65점에 예술점수(PCS) 28.56점을 합쳐 70.21점을 받았습니다.

자신의 기존 ISU 공인 쇼트프로그램(65.58점)을 4.63점 끌어올린 고나연은 선두로 나선 일본의 오카다 메이(74.27점)에 4.06점 뒤진 2위에 올랐습니다.

39명의 출전 선수 중에서 27번째로 나선 고나연은 첫 점프 과제인 트리플 플립-트리플 토루프 콤비네이션 점프(기본점 9.50점)에서 플립 점프에 롱 에지(에지 사용주의) 판정이 뜨면서 수행점수(GOE)를 0.83점만 받았습니다.

이어진 더블 악셀(기본점 3.30점)에서 0.85점의 GOE를 챙긴 고나연은 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 처리하고 가산점 구간에서 뛴 트리플 러츠(기본점 6.49점)를 깔끔하게 성공, GOE 1.85점을 받았습니다.

고나연은 레이백 스핀(레벨 4)에 이어 스텝 시퀀스(레벨 4)와 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨3)으로 연기를 마무리했습니다.

(사진=ISU 중계화면 캡처, 연합뉴스)
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