3번째 출전 박은진 "가슴에 태극기 다는 일 쉽지 않아…무조건 메달"

▲ 17일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 2차전 대한민국과 카타르의 경기. 한국 박은진이 블로킹을 시도하고 있다.

아시안게임 무대를 세 번째 밟은 여자 배구대표팀 미들 블로커 박은진(26·정관장)이 태극마크의 책임감을 되새기며 메달 획득 의지를 드러냈습니다.박은진은 오늘(17일) 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 카타르전에서 서브 에이스 5개를 포함해 양 팀 최다인 15점을 올리며 한국의 세트 점수 3-0(25-6 25-6 25-10) 완승을 이끌었습니다.특히 1세트 11-4에서 공격을 성공한 뒤 강한 서브로 에이스 3개를 연달아 터뜨렸고, 17-4에서 에이스 한 개를 추가하며 한국이 일찌감치 승기를 잡는 데 앞장섰습니다.경기 후 '인생 경기가 아니냐'는 질문에 박은진은 "그렇긴 하지만 앞으로 상대할 팀은 더 강한 팀이라서 더 집중해서 하려고 했던 것 같다"고 답했습니다.이번 대회는 박은진에게 세 번째 아시안게임입니다.고등학생 때 출전한 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 그는 동메달을 목에 걸었습니다.하지만 2022 항저우 대회에서는 조별리그에서 베트남에 먼저 두 세트를 따내고도 2-3으로 역전패하는 등 부진 끝에 5위에 머물러 메달을 따지 못했습니다.박은진은 "고등학교 때 출전했을 때는 언니들이 주로 경기를 뛰어줬다"며 "항저우 때는 너무나도 아쉬운 경기가 있었던 만큼 모두가 그때와 같은 실수는 하지 않겠다는 각오로 열심히 준비했다"고 돌아봤습니다.이어 "이번 대회에서 한 경기, 한 경기 치르다 보니 그때와는 다른 느낌이 든다. 좋은 결과가 있지 않을까 생각한다"고 덧붙였습니다.박은진은 지난 6월 AVC컵을 시작으로 네 개 국제 대회에 연속 출전했습니다.그는 "솔직히 체력적으로 부담되지 않는다면 거짓말"이라면서도 "가슴에 태극기를 다는 일이 쉬운 게 아닌 만큼 책임감을 가지고 대회마다 좋은 성적을 내기 위해 더 열심히 하고 있다"고 말했습니다.메달에 대한 의지도 강합니다.그는 "메달 욕심이 없으면 안 된다고 생각한다"며 "코칭스태프와 선수들 모두 같은 마음으로 무조건 메달을 따야 한다고 생각한다. 금메달이면 더 좋겠지만 색깔과 관계없이 반드시 메달을 따겠다는 마음으로 임하고 있다"고 강조했습니다.한국은 18일 베트남과 D조 1위 자리를 놓고 조별리그 최종전을 치릅니다.박은진은 "올해 베트남과 경기에서는 모두 이겼지만 결코 쉬운 상대가 아니다"라며 "방심하지 않고 한 점, 한 점, 한 세트, 한 세트 최선을 다해 꼭 이기는 경기를 하겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)