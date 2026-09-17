라흐몬 타지키스탄 대통령, 국기원서 명예 9단증 수령

▲ 왼쪽부터 에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령과 윤웅석 국기원장

에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령이 국기원을 방문해 명예 9단증을 받았습니다.국기원은 "라흐몬 대통령이 17일 오전 10시 30분 타지키스탄 정부 관계자들과 함께 국기원을 방문했다"고 오늘(17일) 밝혔습니다.윤웅석 국기원장과 이종갑 행정부원장 등의 영접을 받은 라흐몬 대통령은 중앙수련장에서 국기원 태권도시범단의 시범 공연을 관람했습니다.윤 원장은 라흐몬 대통령에게 태권도복과 명예 9단증을 수여하고 태권도를 통한 양국의 교류 증진과 타지키스탄 내 태권도 저변 확대를 위한 협조를 요청했습니다.윤 원장은 "국기원과 함께 태권도를 통한 인류 평화와 번영에 기여해 주시고, 타지키스탄의 태권도 저변 확대에도 지속적인 협조를 부탁드린다"고 말했습니다.라흐몬 대통령은 "세계태권도본부 국기원에서 명예 9단증을 받아 매우 영광스럽다"며 "이 영광은 양국 간 변함없는 우정의 증거이자 타지키스탄 국민 전체의 영예라고 생각한다"고 화답했습니다.방명록에 서명한 라흐몬 대통령은 국기원 태권도시범단과 기념 촬영을 끝으로 방문 일정을 마쳤습니다.지난 14일 입국한 라흐몬 대통령은 어제(16일) 이재명 대통령과 정상회담을 하는 등 3박 4일의 방한 일정을 소화했습니다.(사진=국기원 제공, 연합뉴스)