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[단독] 오디세이 '용아맥' 대란에…'좌석 300여 개' 무더기 예매

동은영 기자
작성 2026.09.17 19:32 수정 2026.09.17 19:36 조회수
[단독] 오디세이 '용아맥' 대란에…'좌석 300여 개' 무더기 예매
개봉 33일 만에 1천만 관객을 돌파한 영화 '오디세이'의 아이맥스 예매 대란 속에 한 계정이 286개의 오디세이 아이맥스 티켓을 구매한 것으로 확인됐습니다.

국회 문화체육관광위원회 소속 최민희 더불어민주당 의원실이 CGV로부터 제출받은 자료에 따르면, 영화 '오디세이'가 개봉 후 한 달여간 예매 상위 30개 계정은 계정별로 최대 286석에서 최소 16석을 예매한 것으로 집계됐습니다.

상위 30개 계정 중 7개 계정은 이미 '이상계정 조치'를 받았고 나머지 23개 계정은 '이력 분석 및 소명 과정 절차'가 진행 중인 것으로 파악됐습니다.

또, 지난 7월과 8월 두 달 동안 CGV 예매 시스템에서 감지 및 차단된 매크로 시도 건수는 약 2억 2천490만 건인 걸로도 확인됐습니다.

최민희 의원은 "인기 IMAX 영화의 좌석을 일부 계정이 반복적으로 대량 예매하고, 이들 상당수가 CGV 자체 이상 계정 조치나 검증 대상에 올랐다"며 "정상적인 관객들이 예매창에 들어가 보지도 못한 채 웃돈을 주고 표를 구해야 하는 상황을 더 이상 방치해서는 안 된다"고 지적했습니다.
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