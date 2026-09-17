'수십억 횡령 혐의' 김포FC 회계 담당 직원 구속…여죄 수사

▲ 김포FC 솔터구장

프로축구 K리그2 김포FC의 자금 수십억 원을 빼돌린 30대 직원이 구속됐습니다.김포경찰서는 오늘(17일) 특정경제범죄가중처벌법상 업무상횡령 등 혐의로 김포FC 회계 담당 직원 A 씨를 구속했다고 밝혔습니다.A 씨는 올해 김포FC 자금을 단기 예금으로 입금했다고 상급자에게 허위 보고하고 실제로는 자신의 계좌로 이체하는 방식으로 회삿돈 58억 원을 횡령한 혐의를 받습니다.A 씨는 회계 감사가 이뤄지는 기간에는 빼돌린 자금을 다시 채워놓고, 이후 다시 횡령하는 행위를 반복한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 횡령한 돈으로 부동산과 고가의 차량을 매입한 것으로 드러났습니다.현재까지 A 씨를 도운 조력자는 확인되지 않아 단독 범행일 가능성이 높은 것으로 알려졌습니다.경찰은 현재까지 수사한 58억원대 횡령 범행 외에도 김포FC 측이 추가 고소한 24억 9천여만 원 상당의 횡령 범행에 대해 수사를 이어간다는 계획입니다.앞서 김포FC는 지난 7월 금융 계좌를 점검하는 과정에서 58억 원 상당의 횡령 정황을 포착하고 A 씨를 경찰에 고소했습니다.이후 특별감사를 통해 A 씨가 25억여 원 상당의 자금을 더 횡령한 정황을 확인하고 경찰에 추가 고소했습니다.(사진=김포FC 제공, 연합뉴스)