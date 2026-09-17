뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[사건Why] 여친 능욕 '여공방'…'믿었던 그'가 범인? 반전 결과 '충격'

조지현 기자
작성 2026.09.17 19:52 조회수
PIP 닫기
방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 이창민 ('여공방' 피해자 변호인), 이경민 변호사
--------------------------------------------

어느 날 알 수 없는 사람이 보내온 SNS 다이렉트 메시지. '남자친구를 믿느냐'며 도착한 텔레그램 캡처에는 자신의 얼굴을 이용한 딥페이크 음란물이 담겨 있었습니다. '여자친구는 공공재'라며 여자친구를 능욕하는 채팅방, 일명 '여공방'이었습니다. 3년간 교제하며 결혼까지 약속한 남자친구를 범인으로 의심했던 피해자, 그러나 수사가 진행되면서 범인의 단서는 전혀 다른 곳에서 발견됐습니다. 충격적이었던 범인의 정체, 과연 누구였을까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
조지현 기자 사진
조지현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지