[날씨/XR] 제주 '100mm 이상' 호우…강한 비 주의

오늘(17일)은 전국 하늘에 구름이 많이 끼면서 어제보다는 낮 더위가 덜했습니다.



한편, 어젯밤 괌 북동쪽 해상에서 두 번째 가을 태풍 두쥐안이 발생했습니다.



현재 우리나라는 북쪽에서 내려온 차고 건조한 공기의 영향을 받고 있어서 태풍이 북상하지는 못하겠고요, 태풍은 일본 동쪽 해상을 향하면서 우리나라에 영향은 없겠습니다.



한편 내일도 동풍이 이어지겠습니다.



내일은 고기압 가장자리를 따라 불어 드는 북동풍과 남동쪽에서 부는 동풍이 부딪히면서 제주와 일부 남부, 동해안 지역에 비구름이 발달하겠는데요.



특히 제주를 중심으로 많게는 100mm 이상의 호우가 쏟아지겠습니다.



아침부터 낮 사이 시간당 30mm 안팎의 강한 비에 주의하셔야겠습니다.



그 밖의 지역에는 5~20mm로 비의 양이 많지는 않겠습니다.



한편 수도권은 대기가 점차 건조해지고 있습니다.



중부는 내일 흐리다가 오후부터 차츰 맑아지겠고요, 남해안과 제주는 내일도 매우 강한 바람이 불어서 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 19도로 오늘보다 높겠고요, 낮 기온 서울이 29도까지 올라 덥겠고 비가 내리는 강릉은 24도에 그치겠습니다.



강원 영동과 제주의 비는 토요일 오전까지 이어지겠고요, 내륙은 다음 주 초까지 맑은 날씨가 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)