뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[오그랲] '사기극'일까 진짜 경고일까…AI 속도 조절 논쟁

안혜민 기자
작성 2026.09.23 17:35 조회수
PIP 닫기

AI를 가장 빠르게 개발하고 있는 사람들이 오히려 "이제는 속도를 조절해야 한다"고 말하기 시작했습니다. 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이는 프런티어 AI 개발 속도를 관리해야 한다는 글을 공개했고, 독립적인 외부 평가와 국가 간 공통 안전 기준, 국제적 협력까지 단계적으로 제안했습니다.

하지만 이런 속도조절론을 둘러싼 시각은 크게 갈립니다. 미국 내에서는 중국과의 AI 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 우려와, 선두 기업들이 '안전'을 명분으로 후발주자의 진입을 막을 수 있다는 비판도 제기되고 있죠. 트럼프 대통령 역시 9월 22일 유엔총회에서 AI를 통제하기 위한 국제적 규제 체계에 반대한다는 입장을 밝혔습니다. 이번 주 오그랲에서는 AI 개발 속도조절론과 그 배경이 된 해킹 사건, 그리고 이를 둘러싼 산업·정책 논쟁까지 5개의 그래프로 살펴봤습니다.

(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·차승환, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)

영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
안혜민 기자 사진
안혜민 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지