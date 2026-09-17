대한체육회, 선수촌 '도요토미 공연' 관련 조직위에 항의

▲ 크루즈 선수촌 환영 행사 공연

2026 아이치·나고야 아시안게임 선수촌 환영 행사에 도요토미 히데요시를 등장시킨 공연에 대해 대한체육회가 아시아올림픽평의회(OCA) 및 대회 조직위원회에 공식 항의했습니다.체육회 관계자는 오늘(17일) "크루즈 선수촌 기념행사에서 발생한 상황을 인지하고 유승민 회장 명의로 즉각적인 유감 표명과 재발 방지를 요구하는 서한을 OCA와 조직위에 전날 보냈다"고 밝혔습니다.지난 15일 일본 나고야 긴조항에서 열린 대형 크루즈선 '코스타 세레나호' 접안 기념행사 식전 공연에는 오다 노부나가, 도요토미, 도쿠가와 이에야스 등 아이치현 일대에서 태어난 일본 전국시대 세 인물(나고야 삼걸)로 분장한 무장대가 무대에 올라 논란이 일었습니다.코스타 세레나호는 이번 대회 기간 각국 선수단이 머무는 선수촌입니다.'나고야 삼걸'은 관광·문화 콘텐츠로 적극 활용하는 지역의 상징이지만, 조선을 침략해 임진왜란을 일으킨 도요토미가 아시아의 화합을 내건 대회의 선수들을 환영하는 행사에 등장하는 것이 적절했는지 지적이 이어졌습니다.이날 나고야 인근 주부국제공항으로 선수단 본단을 이끌고 입국한 이상현 대한민국 선수단장은 "일본 현지 문화도 중요하지만, 우리 선수단을 배려하는 모습이 있었으면 하는 아쉬움도 있다. 하지만 그런 것을 의식하기보다는 본연의 경기에 집중하고 좋은 모습을 보이는 것이 우리가 할 일"이라고 말했습니다.체육회의 서한에 대해 아직 OCA나 조직위 측으로부터 공식적인 답변이 오지는 않은 것으로 전해졌습니다.다만 조직위는 어제(16일) 언론의 관련 질의에 "해당 공연은 특정 역사적 인물을 지지하거나 어떠한 역사적 메시지를 전달하려는 의도가 아니었다"고 밝힌 바 있습니다.조직위는 개최지인 아이치·나고야의 지역 문화와 관광을 소개하기 위한 행사였다고 해명했으나 논란의 소지가 있었음을 일부 인정하며 "앞으로 모든 프로그램과 콘텐츠가 국제 스포츠 대회에 적합하도록 지속해서 주의를 기울일 것"이라고 했습니다.