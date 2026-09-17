'효리수 리더' 효연 "소녀시대 노래 비중 적어서 자신감 잃기도" 고백

지난 16일 방송된 유튜브 채널 '침착맨'에 출연한 효연은 유튜브 채널 '효연의 레벨업'이 구독자 68만 명을 넘어서며 인기를 끌고 있는 것에 대해서 "낯을 가리는 편이고 스몰 토크를 잘 못해서 토크 포맷은 쉽지 않았다. 하지만 가까운 친구들 앞에서 유머러스 한 걸 제작진이 알아봐 주시고 지금의 '가짜 김효연' 꽁트 컨셉을 만들어주셔서 나답게 표현해 낼 수 있었다."고 설명했다.
효연은 이 채널에서 수영, 유리와 함께 효리수로 데뷔하는 과정을 솔직히 담아 반향을 일으켰다. 이에 대해서 효연은 "많은 분들이 오해하시는 게 대본이 있다. 중간 중간 하는 애드립은 내가 하는 거지만 큰 흐름은 대본이 있다."면서 "우리끼리 얘기하는 부분
에서 대본에 없는 것까지 멤버들이 잘 긁어줘서 리액션이 재밌게 나왔다."고 덧붙였다.
효연은 과거 소녀시대 활동 당시에 대해서도 솔직히 털어놨다. 그는 "댄스 브레이크 등 주목받는 파트를 주시긴 하셨는데, 가수는 춤보다 노래를 해야 한다고 생각한다. 7년 동안 보컬 레슨도 열심히 받고 춤연습도 열심히 했는데 내 목소리를 낼 수 있는 시간이 적다 보니까 자신감이 없어졌다. 그때 좀 속상하긴 했다."고 고백했다.
지난 8월 데뷔 앨범 'Skibidi'를 발매한 효리수가 좋은 결과를 낸 것에 대해서 소녀시대 반응은 어떻냐는 질문에 효연은 "너무 좋다."고 답했다. "꽁트를 하다 보니 싸운 줄 아는데 아니다."라며 소녀시대의 돈독한 우정을 강조하면서 "많은 분들이 사랑해 주신 만큼 효리수는 쭉 가는 것"이라며 장기적인 활동을 예고했다.
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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