세팍타크로 대표팀 출국…24년 만의 금메달 도전

▲ 2026 아이치·나고야 아시안게임을 치르로 17일 출국한 세팍타크로 남녀 대표팀.

아시안게임에서 24년 만의 금메달 획득에 도전하는 한국 세팍타크로 대표팀이 결전지로 떠났습니다.세팍타크로 국가대표팀은 2026 아이치·나고야 아시안게임 참가를 위해 오늘(17일) 오후 인천공항을 통해 출국했습니다.우리나라는 이번 대회에서 남자팀 이벤트(단체전)와 쿼드(4인조), 여자팀 이벤트와 더블(2인조)을 합쳐 총 4개 종목에 출전합니다.오는 20일 남자팀 이벤트와 여자팀 이벤트 첫 경기를 시작으로 메달 사냥에 들어갑니다.우리 선수단은 그동안 충북 진천국가대표선수촌에서 강화 훈련을 이어왔으며, 태국과의 우수선수 초청 훈련 및 국외 전지훈련 등을 통해 경기력 향상과 전술 완성도 제고에 집중해 왔습니다.아울러 올해 세팍타크로 월드컵 및 세계선수권대회 등을 통해 경기력 점검과 실전 대응력을 높여왔습니다.한국 세팍타크로는 아시안게임에서 2002년 부산 대회 남자 서클에서 유일하게 금메달을 딴 뒤로 정상에 서보지 못했습니다.김종흔 남자 대표팀 감독은 대한세팍타크로협회를 통해 "이번 대회는 강팀들과의 조별 예선부터 쉽지 않은 승부가 예상되는 만큼, 경기 초반 흐름을 잡는 것이 중요하다"며 "선수들이 준비해 온 전술과 조직력을 바탕으로 끝까지 흔들리지 않는 경기를 펼칠 수 있도록 최선을 다하겠다"고 출사표를 냈습니다.곽성호 여자 대표팀 감독은 "팀 이벤트와 더블 종목에서 모두 치열한 경기를 앞두고 있다"며 "선수들이 그동안 쌓아온 훈련의 성과를 자신감 있게 보여주고, 마지막 순간까지 집중력을 잃지 않도록 준비하겠다"고 말했습니다.(사진=대한세팍타크로협회 제공, 연합뉴스)