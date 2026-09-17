아내 사별 후 홀로 딸 키우던 40대…6명 살리고 떠났다

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아내와 사별한 뒤 홀로 딸을 키워온 40대 남성이 뇌사 장기 기증으로 6명에게 새 삶을 선물했습니다.한국장기조직기증원은 박종희(43) 씨가 이달 4일 조선대병원에서 심장과 간, 양쪽 신장·안구를 기증했다고 밝혔습니다.박 씨는 지난달 23일 밤 여느 때와 다름없이 어머니와 전화로 안부를 나눴습니다.하지만 다음 날 자택에서 쓰러진 채 발견됐고, 뇌출혈 수술을 받았지만 끝내 뇌사에 이르렀습니다.유족은 박 씨가 생전 기증을 긍정적으로 생각했다고 전했습니다.어머니가 사후에 시신을 기증하겠다는 뜻을 밝혔을 때 박 씨는 이를 지지하기도 했습니다.외아들인 박 씨는 어릴 적부터 의젓했고, 한 번도 어머니 속을 썩인 적이 없었다고 합니다.밤늦게까지 일하는 어머니를 기다리며 스스로 끼니를 챙기고 집안일도 도왔습니다.졸업 후 20여 년간 판매직에 종사한 박 씨는 아내와 사별한 뒤 홀로 외동딸을 키워왔습니다.도움이 필요한 어르신을 보면 먼저 다가가 도왔고, 직장에서도 동료와 손님들을 살갑게 대하며 가족처럼 지냈습니다.한 번 대접받으면 서너 번은 보답할 정도로 주변 사람에게 베풀기를 좋아했다고 합니다.외아들을 먼저 보낸 어머니 노판임 씨는 "아들이 병원에 입원해 있는 동안 휴대전화를 대신 가지고 있었는데, 걱정하는 지인들의 전화가 많이 걸려 왔다. 빈소에도 많은 친구와 직장 동료들이 찾아왔다"고 말했습니다.이어 "그 모습을 보면서 '짧게 살았지만 잘 살았구나' 하는 생각이 들었고, 큰 위안이 됐다"고 전했습니다.노 씨는 아들을 향해 "종희야, 일찍 떠난 것은 무척 아쉽지만 좋은 일을 하고 갔다고 생각하면 엄마도 행복하다"고 마지막 인사를 건넸습니다.또 "엄마 걱정하지 말고, 여기에서 살아온 것처럼 그곳에서도 좋은 일만 하며 지냈으면 좋겠다"고 말했습니다.노 씨는 아들의 장기를 받은 이들에게 "아들이 미처 살지 못한 삶까지 오래 건강하게 살아주길 바란다"고 당부했습니다.(사진=한국장기조직기증원 제공, 연합뉴스)