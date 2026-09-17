코스피, 미국 매파적 금리 인상에도 약보합 마감…코스닥은 상승

코스피가 17일 간밤 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 올리고 추가 인상을 시사한 가운데 등락을 거듭하다 약보합 마감했습니다.



원·달러 환율 급등 속 외국인이 '팔자'를 지속하면서 하방 압력을 키운 반면, 개인·기관이 '사자'로 맞대응하며 수급 공방도 치열한 모습이었습니다.



이날 코스피는 전장보다 2.56포인트(0.04%) 내린 6,715.41에 장을 마쳤습니다.



전날 코스피는 반도체주 강세에 5거래일 만에 반등했는데, 하루 만에 내림세로 돌아섰습니다.



미국의 매파적 금리인상 악재에도 비교적 선방했다는 평가가 나옵니다.



지수는 전장보다 61.05포인트(0.91%) 상승한 6,779.02로 출발해 한때 6,795.53(1.15%)까지 상승폭을 키웠습니다.



그러나 이후 오름폭을 줄여 등락을 거듭하다 장 후반 하락세로 돌아섰습니다.



한때 6,697.85(-0.30%)까지 밀리기도 했습니다.



이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 13.6원 오른 1,382.2원을 나타났습니다.



오후 3시 30분 기준가로 1,380원대를 넘긴 것은 지난달 27일(1,380.9원) 이후 3주 만입니다.



코스피 시장에서 외국인이 2조 2천803억 원 순매도하며 7거래일 연속 '팔자'를 나타냈습니다.



반면 개인과 기관은 각각 4천137억 원, 1천586억 원 순매수했으며, 기타법인도 1조 7천47억 원 매수 우위를 보였습니다.



외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 2천34억 원 순매수했습니다.



이날 국내 증시는 상·하방 요인이 혼재된 채 '눈치 보기' 장세를 보였습니다.



간밤 뉴욕증시 3대 지수가 연준의 금리 인상과 매파적 메시지에 일제히 내린 점은 증시에 하방 압력을 가했습니다.



앞서 간밤 미 연준은 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 3.75∼4.00%로 0.25%포인트 인상했습니다.



이는 2023년 7월 이후 3년 2개월 만의 긴축 조치입니다.



연내 추가 인상 가능성도 시사했습니다.



경제지표 전망 자료에서 19명의 FOMC 위원 중 18명의 연말 금리 예상치 중간값 평균이 4.1%로, 지난 6월보다 0.3%p 높아졌습니다.



케빈 워시 연준 의장은 기자회견에서 "인플레이션이 너무 높고 너무 오랫동안 지속됐다"며 연준의 물가 안정 의지를 강조했습니다.



시장은 이를 매파적(통화 긴축 선호) 발언으로 해석했고, 증시 투자 심리는 위축됐습니다.



글로벌 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 2.2bp(1bp=0.01%p포인트) 오른 5.024%를 나타냈습니다.



다만 그간 증시가 연준의 금리 인상 우려를 선반영한 데다, 오히려 향후 금리 경로에 대한 불확실성이 해소됐다는 인식이 번진 점은 증시 상방 요인으로 작용했습니다.



연이틀 급등했던 국제유가가 사우디아라비아의 원유 우회 공급 소식 등에 하락세로 돌아선 점도 저가 매수 심리를 자극한 것으로 보입니다.



이경민 대신증권 연구원은 "국내 증시에 금리 인상 가능성이 상당 부분 선반영돼 있었던 만큼 시장 충격은 제한적이었다"며 "국제 유가 상승세도 진정되면서 투자 심리는 상대적으로 양호한 흐름"이라고 설명했습니다.



시가총액 상위 종목 중 삼성전자(-0.39%), SK하이닉스(-0.80%) 등 대형 반도체주가 하락해 지수에 하방 압력을 가했습니다.



반면 코스닥지수는 전장보다 6.20포인트(0.76%) 오른 822.18에 장을 마치며 3거래일 연속 상승세를 이어갔습니다.



코스닥지수는 전장보다 4.18포인트(0.51%) 오른 820.16으로 출발한 뒤 장중 오름폭을 줄여 잠시 하락 전환했습니다.



그러다 다시 상승세로 돌아섰고, 한때 826.22(1.25%)까지 상승하기도 했습니다.



기관이 448억 원 순매수했으며, 개인과 외국인은 각각 251억 원, 334억 원 매도 우위를 보였습니다.



이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 15조 5천410억 원, 5조 6천220억 원으로 집계됐습니다.



대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 6조 8천200억 원입니다.