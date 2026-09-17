한국 성평등, 중국보다 낮고 일본보다 높아…145개국 중 101위

▲ 세계경제포럼 세계 젠더 격차 보고서

세계경제포럼(WEF)이 매년 발표하는 성평등 국가 순위에서 올해 한국이 145개국 중 101위에 그쳐 여전히 하위권에 머물렀습니다.세계경제포럼이 16일(현지시간) 발표한 2026년 세계 젠더 격차 보고서에 따르면 한국의 젠더 격차 지수는 0.693으로 집계됐습니다.이 지수는 1에 가까울수록 양성 평등이 잘 이뤄졌다는 의미입니다.순위는 집계 대상 145개국 중 101위로 작년과 같았습니다.한국의 순위는 2017년 144개국 중 118위에서 2024년 146개국 중 94위까지 올랐으나 하위권을 벗어나지는 못하고 있습니다.한국은 중국(0.699·96위), 아랍에미리트(0.702·91위), 베트남(0.707·84위), 방글라데시(0.712·79위) 등보다 순위가 낮았습니다.반면 한국보다 순위가 낮은 국가는 캄보디아(0.680·113위) 일본(0.670·117위), 튀르키예(0.649·126위), 인도(0.645·131위) 등이었습니다.젠더 격차 지수 분야별로 보면 한국은 올해 경제 참여·기회 부문(0.608)과 교육 성취 부문(0.984)에서 상대적으로 낮은 점수로 각각 120위, 97위를 기록했습니다.보건 부문(0.976)은 34위, 정치권력 분배(0.203) 부문에서는 80위였습니다.최상위권에서는 아이슬란드(0.930)가 17년 연속 1위에 올랐습니다.핀란드(0.872)가 3년 연속 2위를 차지했으며 노르웨이(0.857), 나미비아(0.845), 영국(0.842), 뉴질랜드(0.828) 등이 그 뒤를 이었습니다.최하위권은 차드(0.578·145위), 이란(0.585·144위), 파키스탄(0.595·143위), 민주콩고(0.595·142위), 알제리(0.618·141위) 등이었습니다.WEF는 전 세계 젠더 격차가 점점 줄고 있으나 완전한 성평등을 달성하려면 현재 속도 기준으로 120년은 더 걸릴 것으로 관측했습니다.이는 10년 전에 측정된 170년 추정치와 비교하면 크게 개선된 수치지만, 오늘날 그 누구도 성평등을 경험하기 어렵다는 의미라고 블룸버그통신은 풀이했습니다.사디아 자히디 WEF 이사는 "성평등은 충분히 달성할 수 있다"며 "변화에 속도를 내려면 정부와 기업이 효과가 검증된 정책에서 배워 이를 더 신속하게 적용해야 한다"고 강조했습니다.(사진=세계경제포럼 보고서 캡처, 연합뉴스)