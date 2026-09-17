서울올림픽·패럴림픽 38주년 기념식…"평화·화합 정신 높여"

▲ 서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식 모습

국민체육진흥공단은 오늘(17일) 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 1988 서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식을 열었습니다.이날 행사에는 하형주 이사장을 비롯한 체육공단 임직원과 서울올림픽·패럴림픽 조직위원회, 자원봉사회 관계자 등 400여 명이 참석했습니다.기념식에서는 서울올림픽 당시 대한민국 선수단장으로 대표팀을 지휘했던 고(故) 김집 전 체육부 장관과 헌신적인 노력으로 대회의 성공적 개최를 이끈 고 고귀남 서울패럴림픽 조직위원장, 김이중 재일본대한민국민단 중앙본부 단장에게 공로패가 수여됐습니다.이어 지난 7월부터 약 두 달에 걸쳐 진행된 '88서울올림픽·패럴림픽 사진 공모전' 시상식이 열렸습니다.대상은 서울패럴림픽 당시 자원봉사자로 활동했던 추억이 담긴 '휠체어 국가대표 선수가 나의 누나가 되었습니다'라는 작품명의 사진을 응모한 이철희씨에게 돌아갔습니다.시상식에 앞서 생성형 인공지능(AI)을 통해 수상작 13편의 사진 속 인물과 장면이 살아 움직이는 듯한 콘텐츠를 제작해 선보이기도 했습니다.고국의 첫 올림픽·패럴림픽이 성공적으로 치러질 수 있도록 성금을 모았던 재일본대한민국민단의 자녀들을 위한 장학금 수여식도 이어졌습니다.모국을 찾아 공부 중인 대학생 21명에게 총 1억원의 장학금이 전해졌습니다.(사진=국민체육진흥공단 제공, 연합뉴스)