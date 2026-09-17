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서울올림픽·패럴림픽 38주년 기념식…"평화·화합 정신 높여"

신용일 기자
작성 2026.09.17 14:13 조회수
서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식 모습.
▲ 서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식 모습

국민체육진흥공단은 오늘(17일) 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 1988 서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식을 열었습니다.

이날 행사에는 하형주 이사장을 비롯한 체육공단 임직원과 서울올림픽·패럴림픽 조직위원회, 자원봉사회 관계자 등 400여 명이 참석했습니다.

기념식에서는 서울올림픽 당시 대한민국 선수단장으로 대표팀을 지휘했던 고(故) 김집 전 체육부 장관과 헌신적인 노력으로 대회의 성공적 개최를 이끈 고 고귀남 서울패럴림픽 조직위원장, 김이중 재일본대한민국민단 중앙본부 단장에게 공로패가 수여됐습니다.

이어 지난 7월부터 약 두 달에 걸쳐 진행된 '88서울올림픽·패럴림픽 사진 공모전' 시상식이 열렸습니다.

대상은 서울패럴림픽 당시 자원봉사자로 활동했던 추억이 담긴 '휠체어 국가대표 선수가 나의 누나가 되었습니다'라는 작품명의 사진을 응모한 이철희씨에게 돌아갔습니다.

시상식에 앞서 생성형 인공지능(AI)을 통해 수상작 13편의 사진 속 인물과 장면이 살아 움직이는 듯한 콘텐츠를 제작해 선보이기도 했습니다.

고국의 첫 올림픽·패럴림픽이 성공적으로 치러질 수 있도록 성금을 모았던 재일본대한민국민단의 자녀들을 위한 장학금 수여식도 이어졌습니다.

모국을 찾아 공부 중인 대학생 21명에게 총 1억원의 장학금이 전해졌습니다.

(사진=국민체육진흥공단 제공, 연합뉴스)
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