고개 숙인 한국인 메이저리거…이정후·김하성·송성문 무안타

▲ 이정후

한국인 메이저리거들이 시즌 막판 부진을 거듭했습니다.미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 주전 외야수 이정후(28)는 17일(한국시간) 미국 미주리주 세인트루이스 부시스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스와 방문경기에서 4타수 무안타 1볼넷을 기록했습니다.안타 생산에 실패한 이정후는 시즌 타율이 0.274(529타수 145안타)로 떨어졌습니다.이틀 연속 4번 지명타자로 출전한 이정후는 1회초 좌익수 뜬공, 4회 2루 뜬공, 6회 헛스윙 삼진, 8회 우익수 뜬공으로 잡혔습니다.연장 10회초에는 볼넷을 골랐으나 득점에는 실패했습니다.이정후는 체력이 떨어진 탓인지 9월 15경기에서 54타수 8안타 타율 0.148로 추락했습니다.홈런은 없고 타점 6개에 그쳤습니다.샌프란시스코는 연장 10회초 드루 길버트의 투런홈런에 힘입어 6-5로 승리했습니다.애틀랜타 브레이브스의 김하성(30)은 시카고 컵스와 방문경기에서 3타수 무안타에 그쳤습니다.4경기 연속 안타를 뽑지 못한 김하성은 시즌 타율이 0.123(114타수 14안타)으로 추락했습니다.9번 타자 유격수로 출전한 김하성은 2회초 컵스 선발 투수 이마나가 쇼타에게 헛스윙 삼진을 당했고 5회초 1루수 뜬공, 8회초 포수 파울플라이로 각각 아웃됐습니다.9회초 마지막 타석에서는 대타 마이크 야스트렘스키로 교체됐습니다.애틀랜타는 4-8로 패했습니다.샌디에이고 파드리스에서 대수비 전문 선수로 자리 잡은 송성문(30)은 모처럼 타격 기회를 가졌으나 삼진을 당했습니다.콜로라도 로키스 방문경기에서 7회말 유격수 대수비로 출전한 송성문은 9회초 타석에 나섰지만, 헛스윙으로 돌아섰습니다.시즌 타율은 0.187(123타수 23안타)로 더 떨어졌습니다.샌디에이고는 9-3으로 승리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)