'대한민국이 왔다!'…선수단 본단 122명, '결전지' 나고야 입성

▲ 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)에 나서는 탁구 신유빈과 배드민턴 서승재 등 대한민국 선수단이 17일 인천 영종도 인천국제공항 제2여객터미널에서 출국 행사를 마친 뒤 함께 이동하고 있다.

2026 아이치·나고야 아시안게임에 나서는 대한민국 선수단 본단이 결전지에 입성했습니다.이상현 선수단장이 이끄는 본단은 오늘(17일) 오후 일본 아이치현 나고야 인근 도코나메의 주부국제공항으로 입국했습니다.출국 기수로 선정된 탁구 스타 신유빈과 배드민턴 남자 복식의 간판 서승재를 필두로 이날 도착한 본단은 대한체육회 본부 임원과 종목별 선수단을 포함해 122명입니다.스무 번째 하계 아시안게임인 아이치·나고야 대회는 19일 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열리는 개회식을 시작으로 10월 4일까지 나고야를 비롯한 일본 아이치현 일대를 중심으로 펼쳐집니다.아시아올림픽평의회(OCA) 소속 45개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 약 1만 5천 명이 참가하는 이번 대회에 우리나라는 전체 43개 종목 중 크리켓과 빠델을 제외한 41개 종목에 선수와 임원을 포함한 선수단 1천51명을 파견했습니다.양궁의 김우진과 사격의 이보나가 선수단 남녀 주장으로 낙점됐고, 개회식에는 조정의 김동용과 신유빈이 기수를 맡아 선수단 행진을 이끕니다.이번 대회는 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 2년 앞두고 개최돼 선수들이 기량을 점검할 전초전으로도 여겨집니다.한국 선수단은 금메달 40∼45개를 획득해 2018년 자카르타·팔렘방, 2023년 열린 2022 항저우 대회에 이어 3회 연속 종합 3위를 지키는 것과 함께 지난 두 대회 모두 2위였던 개최국 일본과의 격차를 줄이는 것을 목표로 삼습니다.농구, 축구 등 일부 종목 경기는 10일부터 진행돼 한국 선수단은 이미 곳곳에서 승전보를 전하고 있습니다.이날 도착한 선수와 임원들은 각자 배정된 선수촌에 입촌해 현지 적응에 들어갑니다.(사진=연합뉴스)