티파니, 남편 변요한 위한 특급 내조…'타짜4' 시사회 포착

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그룹 소녀시대 멤버 겸 뮤지컬 배우 티파니가 남편 변요한을 위한 특급 내조에 나섰다.지난 16일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4') VIP 시사회가 진행된 가운데 티파니가 모습을 드러냈다. 남편 변요한의 영화를 응원하기 위해 VIP 시사회에 참석한 것이었다.포토월에 선 티파니는 수줍은 듯 미소를 지으면서도 다양한 포즈로 취재진의 플래시 세례를 받았다. 왼쪽 약지에는 웨딩링으로 추정되는 반지도 끼고 있었다.'타짜4'는 두 사람이 법적 부부가 된 후 변요한이 개봉하는 첫 영화라는 점에서 큰 의미가 있었다. 티파니는 앞서 소녀시대 효연의 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에 출연해 '타짜: 벨제붑의 노래'를 적극 홍보하기도 했다.변요한과 티파니는 2024년 방영된 드라마 '삼식이 삼촌'에서 연기 호흡을 맞추며 연인 사이로 발전했고, 올해 2월 혼인신고를 통해 법적으로 부부가 됐다.변요한의 스크린 컴백작인 '타짜4'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한)과 자신의 모든 것을 빼앗은 동명이인 절친 박태영(노재원)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수를 위한 승부를 벌이는 범죄 영화다.영화는 오는 23일 개봉한다.<사진 = 백승철 기자>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)