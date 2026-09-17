[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 미국 연방준비제도가 3년 2개월 만에 기준금리를 올렸습니다 물가안정이 최우선이라며 연내 추가 인상 가능성도 시사했습니다.



2. 개각에 따른 국회 인사청문회가 끝나자마자 여야가 인사청문 보고서 채택을 놓고 강하게 맞서고 있습니다. 여당이 김승원 법무장관 후보자 등에 대한 보고서 채택을 강행할 움직임을 보이자, 국민의힘은 자당 소속 의원이 위원장을 맡고 있는 상임위 회의를 취소했습니다.



3. 올 들어 지난달까지 국내에 비만치료제를 불법 반입하려다 적발된 건수가 5천 건이 넘는 것으로 나타났습니다. 이 가운데 일부는 성분이 다른 '가짜 마운자로'로 드러났습니다.



4. 아이치-나고야 아시안게임 개막을 이틀 앞두고 대한민국 선수단 본진이 오늘 오전 일본으로 떠났습니다. 일부 종목은 이미 대회 일정에 돌입해, 남자농구는 요르단을 꺾고 4강에 진출했습니다.